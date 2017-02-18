 Başkana doğum günü sürprizi – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    Başkana doğum günü sürprizi

    Başkana doğum günü sürprizi
    Antalyasporlu futbolcular, Başkan için doğum günü kutlaması yaptı. Karabük maçı hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılar idman sonrası Öztürk için 33. yaş günü kutlaması yaptı. Öztürk ile birlikte, yine 17 Şubat doğumlu Brezilyalı stoper Diego Angelo'nun da doğum günü kutlandı.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:44
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