Çalımbay: Tudor bizi etkilemez
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kardemir Karabükspor maçının zor geçeceğini belirterek, kazanmak için sahada ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı. Tecrübeli hoca, "Tudor'un, G.Saray'a gitmesi bize avantaj yada dezavantaj oluşturmaz. Bizim hedefimiz Avrupa" dedi.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
Çalımbay: Tudor bizi etkilemez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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