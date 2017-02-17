 Çalımbay: Tudor bizi etkilemez – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    Çalımbay: Tudor bizi etkilemez

    Çalımbay: Tudor bizi etkilemez
    Teknik Direktörü , Kardemir Karabükspor maçının zor geçeceğini belirterek, kazanmak için sahada ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı. Tecrübeli hoca, "Tudor'un, G.Saray'a gitmesi bize avantaj yada dezavantaj oluşturmaz. Bizim hedefimiz Avrupa" dedi.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:27
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