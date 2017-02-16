 PFDK’lık oldu – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    PFDK’lık oldu

    Antalyaspor, Konyaspor maçındaki olaylardan PFDK'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada; Konyaspor maçında 4 futbolcusunun sarı ve 2'sinin de kırmızı görmesi nedeniyle 'takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten' 40, 'saha olaylarından' 52. maddeden sevk edildiği bildirildi.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:52
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