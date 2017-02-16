PFDK’lık oldu

Antalyaspor, Konyaspor maçındaki olaylardan PFDK'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada; Konyaspor maçında 4 futbolcusunun sarı ve 2'sinin de kırmızı görmesi nedeniyle 'takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten' 40, 'saha olaylarından' 52. maddeden sevk edildiği bildirildi.