PFDK’lık oldu
Antalyaspor, Konyaspor maçındaki olaylardan PFDK'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada; Konyaspor maçında 4 futbolcusunun sarı ve 2'sinin de kırmızı görmesi nedeniyle 'takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten' 40, 'saha olaylarından' 52. maddeden sevk edildiği bildirildi.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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