Hasan Subaşı Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Terzioğlu, bazı Atiker Konyaspor taraftarının, karşılaşma sonrası Antalyaspor yönetim kurulu üyeleri ve ailelerinin bulunduğu 106 ve 107 numaralı localara girerek saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Küfürle başlayıp, fiilen locaya girilmesiyle devam eden olay sırasında çekilen fotoğrafları gösteren Terzioğlu, şöyle konuştu:

"Atiker Konyaspor maçı sonrası misafir takım yöneticileri olarak bulunduğumuz locaya yapılan fiziki müdahaleyi şiddetle kınıyoruz. Bu olayı başlatan kişiler ile Atiker Konyaspor'a gönül veren centilmence takımların destekleyen sporseverleri asla aynı kefeye koymayız. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin emniyet kuvvetlerince tespit edilmesi ve soruşturma sürecinin başlatılmasını bekliyoruz. Konunun takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz."

Terzioğlu, hukuki girişimlerde bulunacaklarını, konunun adli ve idari yönden de takipçisi olacaklarını vurguladı.



"KONYASPOR DA OLAYLARI MUTLAKA KINAMALIDIR"

Konyaspor cephesinden "özür ve kınama" açıklaması beklediklerinin altını çizen Terzioğlu, şöyle devam etti:



" Antalyaspor olarak sizden açıkçası özür ve olaya karışanların bir an önce tespit edilmesi anlamında somut adımlar bekliyoruz. Olayın tasvip edilecek yanı yoktur. Konyaspor Kulübü de olayları mutlaka kınamalıdır. Biz dün olduğu gibi bugün de futbol konuşmak istiyoruz. Hakem hatalarını, idari memnuniyetsizlikleri konuşmak istemiyoruz. Boşalan tribünlerin yeniden dolmasını, genç yaşlı, kadın çocuk herkesin tribünde yer almasını istiyoruz."



Terzioğlu, saldırıda bulunan gruptan bazıları "akreditasyon kartlıydı" iddialarının da doğru olup olmadığının kamera kayıtları ve fotoğrafların incelenmesiyle ortaya çıkacağını söyledi.



Maç öncesi ise takım otobüsünün kamp yaptığı otel önü ve stat yolunda taşlandığını aktaran Terzioğlu, bazı araçların camlarının kırıldığını, taraftarlar arasında münferit birkaç olay yaşandığını sözlerine ekledi.