''Şiddetle kınıyoruz!''
Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un asbaşkanı Bora Terzioğlu, Atiker Konyaspor maçının ardından, bulundukları locada rakip takım taraftarlarının saldırısına uğradıklarını iddia ederek, "Misafir takım yöneticileri olarak bulunduğumuz locaya yapılan fiziki müdahaleyi şiddetle kınıyoruz." dedi.
Hasan Subaşı Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Terzioğlu, bazı Atiker Konyaspor taraftarının, karşılaşma sonrası Antalyaspor yönetim kurulu üyeleri ve ailelerinin bulunduğu 106 ve 107 numaralı localara girerek saldırıda bulunduğunu iddia etti.
Küfürle başlayıp, fiilen locaya girilmesiyle devam eden olay sırasında çekilen fotoğrafları gösteren Terzioğlu, şöyle konuştu:
"Atiker Konyaspor maçı sonrası misafir takım yöneticileri olarak bulunduğumuz locaya yapılan fiziki müdahaleyi şiddetle kınıyoruz. Bu olayı başlatan kişiler ile Atiker Konyaspor'a gönül veren centilmence takımların destekleyen sporseverleri asla aynı kefeye koymayız. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin emniyet kuvvetlerince tespit edilmesi ve soruşturma sürecinin başlatılmasını bekliyoruz. Konunun takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz."
Terzioğlu, hukuki girişimlerde bulunacaklarını, konunun adli ve idari yönden de takipçisi olacaklarını vurguladı.
"KONYASPOR DA OLAYLARI MUTLAKA KINAMALIDIR"
Konyaspor cephesinden "özür ve kınama" açıklaması beklediklerinin altını çizen Terzioğlu, şöyle devam etti:
" Antalyaspor olarak sizden açıkçası özür ve olaya karışanların bir an önce tespit edilmesi anlamında somut adımlar bekliyoruz. Olayın tasvip edilecek yanı yoktur. Konyaspor Kulübü de olayları mutlaka kınamalıdır. Biz dün olduğu gibi bugün de futbol konuşmak istiyoruz. Hakem hatalarını, idari memnuniyetsizlikleri konuşmak istemiyoruz. Boşalan tribünlerin yeniden dolmasını, genç yaşlı, kadın çocuk herkesin tribünde yer almasını istiyoruz."
Terzioğlu, saldırıda bulunan gruptan bazıları "akreditasyon kartlıydı" iddialarının da doğru olup olmadığının kamera kayıtları ve fotoğrafların incelenmesiyle ortaya çıkacağını söyledi.
Maç öncesi ise takım otobüsünün kamp yaptığı otel önü ve stat yolunda taşlandığını aktaran Terzioğlu, bazı araçların camlarının kırıldığını, taraftarlar arasında münferit birkaç olay yaşandığını sözlerine ekledi.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:55
- Hadi bana eyvallah
Toplam 74
Yorum
burak ya beşiktaş kazanıyor diye alehine yapılan hatalar görünmüyor top mu oynuyosunuz da hakemden şikayet ediyosunuz
- Hadi bana eyvallah
Toplam 74
Yorum
burak böle kandırıyolar sizi hakem makem falan filan ligin ilk kaç haftası puan alamadınız sizi kandırıyolar sizde yiyin
- Dursun Özbek'ten Riekerink cevabı
Toplam 37
Yorum
zzkann12 ahmede rorigese vereceğin parayı sağlam bi stopere verseydiniz be sezon başında gs ye uyan br hoca bulsaydınız bugün bu durumda olmazdık.
''Şiddetle kınıyoruz!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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