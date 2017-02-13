"Hakem faciası yaşadık”

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, 9 kişiyle tamamladıkları ve Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından karşılaşmanın hakemine ateş püskürdü. Öztürk, maçta hakem faciası yaşandığını iddia etti.

Atiker Konyaspor - Antalyaspor maçının tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, mücadelenin hakemi Serkan Çınar'a tepki gösterdi. Öztürk, "Bugün hakem faciası yaşandı. Bunların konuşulması yanlış. Bunları konuşmayı yanlış gördüğüm için ben de dikkat ederek konuşuyorum ama tamamen kontrol dışı kararlar oldu. Bakıyorsunuz 3 önemli karar var. 2 kırmızı kart 1 de penaltı var. Penaltı, penaltı değil öyle saçma sapan penaltı yok zaten. Charles'in pozisyonu yani gördüğü ikinci sarı kart, top oyundan çıkmış. Biz tribünden gördük hakem yakından göremiyor. Çıkan topu içeride düşünüyorlar sonra devam ediyor" dedi.



"Hakem faciası ayrı bir durum ama saldırıya uğramamız skandal"

Maçta çalınan penaltının ardından Chico'nun kırmızı kart görerek oyun dışı kalmasında hakemin durumu süzemediğini ifade eden Öztürk, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Chico'nun penaltı sonrası bir reaksiyonu var ve hakem bunu sarı kartla cezalandırdı. Hakemler durumu süzebilmeli, sportif ortamda maçın ağırlığının altından kalkması lazım. Ciddi reaksiyon olduğunda oyunun gidişatını düşünmesi lazım. Hakem faciası ayrı bir durum ama bugün saldırıya uğramamız skandal bir durum."