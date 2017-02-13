Antalyaspor’da 3 oyuncu cezalı duruma düştü
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor’da sarı ve kırmızı kart gören 3 oyuncu Karabükspor maçında forma giyemeyecek.
5 oyuncu ceza sınırında
Atiker Konyaspor maçında sarı kart gören Deniz Kadah, Samuel Eto'o ve Chico ceza sınırına gelen oyuncular oldu. Daha önce ligde gördükleri 3 sarı kartla sınırda olan Sakıp Aytaç ve Yekta Kurtuluş ile birlikte Antalyaspor'da toplam 5 oyuncu ceza sınırında yer alıyor. Çift sarı karttan gördüğü kırmızı kartla bir haftalık cezasını Karabükspor maçında çekecek olan Chico, Akhisar Belediyespor ile oynanacak maçta Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın görev vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:18
- Boyumuz yetmedi
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Yorum
....... GS YA H. ŞAŞ GELİRSE GS DA HER HAFTA OLAY OLUR. ÇÜNKÜ O YÜREKTEN GS LIDIR HAKSIZLIĞA GELMEZ. DÜNKÜ GİBİ PENALTI VERİLMEZSE. AMA GS YA ÇOK YA
- ''Tek yumruk olmalıyız''
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Yorum
taraftar Takımın Başına Beni getirin Demiyorum ARKADAŞLAR..SERGEN gibi GENÇ HEDEFİ OLAN HOCA GETİRİN Diyorum.Ama bazıları OKUDUKLARINI Bile ANLAMIYOR
- ''Tek yumruk olmalıyız''
Toplam 14
Yorum
Şenol kardeş bjk nın tüpçüye borcu olmasa NAH şampiyon olurdunuz.Beşiktaş Futbol Federasyonu nun özel torpilli takımı olarak şampiyon olsan ne yazar.
Antalyaspor’da 3 oyuncu cezalı duruma düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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