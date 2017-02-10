Rıza Çalımbay'dan Eto'o'ya övgüler

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Aksu'daki Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin konuğu oldu. Yönetim kurulu üyelerinden Emin Altıner'in de katıldığı söyleşide öğrenciler teknik direktör Çalımbay'a yoğun ilgi gösterdi. Antalyaspor kaşkolü takan öğrenciler salona girişte tezahüratlarla teknik direktör Çalımbay'ı alkışladı. Söyleşide Çalımbay, futbolculuk ve teknik direktörlük yaşamından anılarını anlattı. Öğrenciler, Rıza Çalımbay'a, "Dünya yıldızları ile çalışmak zordur, Eto'o ile sorun yaşıyor musunuz?" "Sizden önce hiç galibiyeti olmayan Antalyaspor, sizden sonra ne değişti de kazanmaya başladı?", "Futbolculukta ve teknik adamlıkta unutamadığınız maçlar hangileri?" sorularını yöneltti.

"TAKIM KAPTANLIĞI GÖREVİNİ DE LAYIĞIYLA YAPIYOR"

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Rıza Çalımbay, Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine başlamadan önce Eto'o'nun kulüple bazı sorunlar yaşadığını anlattı. Eto'o'nun kadro dışı kaldığını, önceki yönetim döneminde teknik sorumlu gibi görev yaptığını hatırlatan Çalımbay, "Ben göreve başladığımda kendisiyle konuştum. Sadece futbolcu olarak Antalyaspor'a hizmet etmek istediğini söyledi. Sezon başında da sorun yaşamış. Tabi bir de sezon başında Beşiktaş'a transfer olması gündeme gelmiş. Futbolculuk kariyerini şampiyonlar liginde oynayarak noktalamak istemesi doğal. Her futbolcu bunu ister. Bu transfer gündeme gelince sezon başı hazırlığını da iyi yapamamış" dedi.

Kendisi göreve geldiğinde Eto'o'nun iyi çalıştığını, eksiklerini hızla kapattığını anlatan Çalımbay, "Eto'o gibi bir futbolcuya, bir takım kaptanına sahip olduğum için çok memnunum. Şu anda kendisinden çok iyi yararlanıyoruz. Takım kaptanlığı görevini de layığıyla yapıyor. Arkadaşlarını çok iyi motive ediyor. Benim çok iyi bir yardımcım. Çünkü bazen teknik adamların veya yöneticilerin yapamadığı motivasyonu takım kaptanları yapabiliyor. Futbolculuğumda bunları yaşamış biriyim" diye konuştu.

ANTALYASPOR'UN LİGDE YÜKSELİŞİNİN SIRRI

Antalyaspor'da takımın ve futbolcuların kalitesine güvendiği için teknik direktörlük görevini kabul ettiğini dile getiren Çalımbay, deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 yenildikleri maçın takımın çıkışa geçmesinde önemli olduğunu söyledi. Maçın ilk yarısında bu sezonun en iyi futbolunu oynadıklarını anlatan Çalımbay, hakemin ikinci yarı başlarında Antalyaspor'u 10 kişi bırakmasıyla karşılaşmayı kaybettiklerini belirtti. Beşiktaş karşılaşması sonrası futbolcularına yaptığı konuşmada sahadaki mücadeleyi her maçta sürdürmelerini istediğini vurgulayan Çalımbay, "Bir hafta sonra Kayserispor'u deplasmanda yenerek ilk galibiyetimizi aldık. O galibiyet takımdaki bütün futbolcularımızın özgüvenini yukarıya çıkardı ve galibiyetlerimizin devamı geldi. Takım içindeki arkadaşlık bağları güçlendi. Herkes inandı ve son sıradan 5'inciliğe yükseldik. Daha önce benzer durumu Sivasspor'u çalıştırırken yaşamıştım" dedi.

ÇALIMBAY'IN UNUTAMADIĞI MAÇLAR

Çalımbay, Beşiktaş'ta 17 yaşındayken profesyonelliğe adım attığı Gaziantepspor karşılaşmasının futbolculuğunda unutamadığı maçlar arasında yer aldığını söyledi. Maçta 90 dakika oynadığını anlatan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Futbolculuğum tamamen Beşiktaş'ta geçti ve benim en önemli ve hiç unutamadığım maçım da oynadığım bu ilk maç oldu. Teknik adamlıkta Denizlispor'da ve Beşiktaş'ta unutamadığım maçlar oldu. Denizlispor'u Avrupa'ya taşıdığımızda Fransa ve Çek Cumhuriyeti'nin lig şampiyonunu, yine Fransa'nın kupa şampiyonunu yenmiştik. Beşiktaş'ı 2004/2005 sezonunda çalıştırırken kalecimiz kırmızı kart gördüğü maçta Fenerbahçe'yi 4- 3 yenmiştik. O maç da unutamadığım çok önemli maçımdır."

ÇALIMBAY'A PLAKET

Söyleşinin ardından yönetim kurulu üyesi Emin Altıner ile teknik direktör Rıza Çalımbay, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'i ziyaret etti. Ziyarette Şahin, Atiker Konyaspor maçına gidecek taraftar için 2 otobüs tahsis etme sözü verdi. Başkan Şahin'in bu sözü üzerine yönetici Altıner, "Tüm ilçe belediye başkanlarının böyle desteğine ihtiyacımız var" diyerek teşekkür etti. Altıner ile Çalımbay, Aksu Belediye Başkanı Şahin'e üzerinde isminin yazılı olduğu '07 numaralı' Antalyaspor forması hediye etti. Başkan Şahin de teknik direktör Rıza Çalımbay, altın krampon figürlü bir plaket verdi.