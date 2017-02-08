 Çalımbay ile yükseldik – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    Çalımbay ile yükseldik

    Çalımbay ile yükseldik
    Antalyasporlu Samuel Eto'o bu sezon Süper Lig'de toplam 8 gol kaydetti. Kamerunlu oyuncu bu gollerinin dört tanesini deplasmanda dört tanesini iç saha maçlarında kaydetti. Samuel Eto'o toplamda Süper Lig'de 46 maç sonunda 28 gol kaydetti ve 0.6 gol ortalaması yakaladı. Dünyaca ünlü yıldız, Antalyaspor forması giymekten çok mutlu olduğunu belirterek, "Özellikle Süper Lig'i çok iyi tanıyan hocamız Rıza Çalımbay geldikten sonra yükselişimiz başladı. Bu hafta Konya'yı da geçip çıkışı sürdürürüz" dedi.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:04
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