Çalımbay ile yükseldik
Antalyasporlu Samuel Eto'o bu sezon Süper Lig'de toplam 8 gol kaydetti. Kamerunlu oyuncu bu gollerinin dört tanesini deplasmanda dört tanesini iç saha maçlarında kaydetti. Samuel Eto'o toplamda Süper Lig'de 46 maç sonunda 28 gol kaydetti ve 0.6 gol ortalaması yakaladı. Dünyaca ünlü yıldız, Antalyaspor forması giymekten çok mutlu olduğunu belirterek, "Özellikle Süper Lig'i çok iyi tanıyan hocamız Rıza Çalımbay geldikten sonra yükselişimiz başladı. Bu hafta Konya'yı da geçip çıkışı sürdürürüz" dedi.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:04
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
Çalımbay ile yükseldik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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