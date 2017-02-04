Takımın mafyasıyız!
Antalyaspor’da saçlarını boyatan Danilo, Sandro, Charles ve El Kabir: Takımın mafyasıyız. Mutlu olmak için yenilik şart
Antalyaspor'da, Danilo'dan esinlenerek saçlarını sarı renge boyatanlara Sandro ve Charles'tan sonra Mustafa El Kabir de saçlarını sarı yaptı. Antrenmanı takip eden foto muhabirlerinin isteği üzerine objektiflere poz veren 4 futbolcu, "Biz takımın mafyasıyız" diyerek espri yaptılar. 4 oyuncu, Antalyaspor'da mükemmel bir ortam olduğunu belirterek, "Bu şehire ve bu formaya hizmet etmek gurur verici. Futbolda bazen böyle yenilikler yapmak lazım. Bu bizi motive ediyor" dedi.
ANTALYA'DA DURMAK YOK
Antalyaspor, bugün Almanya Bölgesel Lig takımlarından Waldhof Mannheim ile saat 13.00'de yarın ise Sırbistan Süper Lig takımı Radnicki Nis ile saat 15.00'te hazırlık maçı oynayacak. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın, her iki maça da farklı kadro ile çıkması bekleniyor. Maç oynamayacak olan gruptaki futbolculara ise özel bir hazırlık programı hazırlanacak.
YENİ MODA SAÇ
Antalyasporlu Danilo, Sandro, Charles ve El Kabir sarı renge boyattıkları saçlarıyla takımın neşe kaynağı oldu. 4 oyuncu, takımda çok iyi bir hava yakaladıklarına dikkat çekti.
ETO'O FİNALE GİTTİ...
ANTALYASPOR'un dünyaca ünlü golcü oyuncusu Samuel Eto'o, FIFA'nın davetlisi olarak Afrika Uluslar Kupası'nın final maçı programına katıldığı için antrenmanda yer almadı. Eto'o, pazartesi günü gelerek takımla çalışmaya başlayacak.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:10
- Beşiktaş’a karşı RVP
Toplam 14
Yorum
FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
- ''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi''
Toplam 9
Yorum
ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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