Antalyaspor'da, Danilo'dan esinlenerek saçlarını sarı renge boyatanlara Sandro ve Charles'tan sonra Mustafa El Kabir de saçlarını sarı yaptı. Antrenmanı takip eden foto muhabirlerinin isteği üzerine objektiflere poz veren 4 futbolcu, "Biz takımın mafyasıyız" diyerek espri yaptılar. 4 oyuncu, Antalyaspor'da mükemmel bir ortam olduğunu belirterek, "Bu şehire ve bu formaya hizmet etmek gurur verici. Futbolda bazen böyle yenilikler yapmak lazım. Bu bizi motive ediyor" dedi.



ANTALYA'DA DURMAK YOK

Antalyaspor, bugün Almanya Bölgesel Lig takımlarından Waldhof Mannheim ile saat 13.00'de yarın ise Sırbistan Süper Lig takımı Radnicki Nis ile saat 15.00'te hazırlık maçı oynayacak. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın, her iki maça da farklı kadro ile çıkması bekleniyor. Maç oynamayacak olan gruptaki futbolculara ise özel bir hazırlık programı hazırlanacak.



YENİ MODA SAÇ

Antalyasporlu Danilo, Sandro, Charles ve El Kabir sarı renge boyattıkları saçlarıyla takımın neşe kaynağı oldu. 4 oyuncu, takımda çok iyi bir hava yakaladıklarına dikkat çekti.



ETO'O FİNALE GİTTİ...

ANTALYASPOR'un dünyaca ünlü golcü oyuncusu Samuel Eto'o, FIFA'nın davetlisi olarak Afrika Uluslar Kupası'nın final maçı programına katıldığı için antrenmanda yer almadı. Eto'o, pazartesi günü gelerek takımla çalışmaya başlayacak.