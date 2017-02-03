 Çalımbay farkı – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    Çalımbay farkı

    Çalımbay farkı

    yönetiminde 13 maçta sahaya çıkan 2 yenilgi, 2 beraberlik ve 9 galibiyet aldı.

    Kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 29 puan toplarken, Çalımbay ve öğrencileri sadece Beşiktaş ve Bursaspor'a mağlup oldu.

    İÇERDE COŞTU
    Süper Lig'de son 4 haftada galibiyet serisi yakalayarak 12 puan toplayan , iç sahada oynadığı 9 maçta ise 18 puan topladı. Kırmızı-beyazlı takım bu maçlarda tek yenilgi alırken, 3 beraberlik ve 5 galibiyet elde etmeyi başardı.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:44
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