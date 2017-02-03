Çalımbay farkı
Rıza Çalımbay yönetiminde 13 maçta sahaya çıkan Antalyaspor 2 yenilgi, 2 beraberlik ve 9 galibiyet aldı.
Kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 29 puan toplarken, Çalımbay ve öğrencileri sadece Beşiktaş ve Bursaspor'a mağlup oldu.
İÇERDE COŞTU
Süper Lig'de son 4 haftada galibiyet serisi yakalayarak 12 puan toplayan Antalyaspor, iç sahada oynadığı 9 maçta ise 18 puan topladı. Kırmızı-beyazlı takım bu maçlarda tek yenilgi alırken, 3 beraberlik ve 5 galibiyet elde etmeyi başardı.
İÇERDE COŞTU
Süper Lig'de son 4 haftada galibiyet serisi yakalayarak 12 puan toplayan Antalyaspor, iç sahada oynadığı 9 maçta ise 18 puan topladı. Kırmızı-beyazlı takım bu maçlarda tek yenilgi alırken, 3 beraberlik ve 5 galibiyet elde etmeyi başardı.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan'a rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
Yorum
Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
Çalımbay farkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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