Çalımbay kariyer rekorunu kırdı
Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında 2 puanla son sıradaki Antalyaspor'da göreve başlayan teknik direktör Rıza Çalımbay, 13 maçta 29 puan kazanarak kariyer rekorunu kırdı. 2.3 puan ortalamasına sahip Çalımbay'ın takımı 13 haftada 13 sıra yükselerek 5'inci sırada yer aldı.
Ligde son sıradan 5'inci sıraya çıkan Antalyaspor'un başarısında söz sahibi olan teknik direktör Rıza Çalımbay, takımıyla 13 maçta 29 puan topladı. Lig tarihinde 13 maçta son sıradan 5'inci sıraya yükselen Antalyaspor'un bu başarısı Çalımbay'ın da kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
Çalımbay, 13 maçta 29 puan toplayarak 2.3 puan ortalamasıyla kariyer rekoru kırdı. Daha önce çalıştırdığı takımlarda Çalımbay, Denizlispor'un başında UEFA Kupası'nda mücadelesinin ardından yeni bir başarı hikayesinin kapısını aralamaya başladı. Antalyaspor'da sezonu ilk 10 takım arasında en iyi yerde bitirmek istediklerini her fırsatta dile getiren Çalımbay, gelecek yıl Avrupa kupasını hedeflediklerini söyledi. Çalımbay, Antalyaspor'u gelecek yıl Avrupa kupasında mücadele etmesinin tek hedefi olduğunu dile getirdi.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:51
- Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası
Toplam 49
Yorum
Fatih Hoppala bi bu eksikti fatih terim goster hocaligini trabzondan bir daha futbolcu cagirma gerci cagrilacak futbolcuda yok ya ayip be
- Alex de Souza ayrılığının nedenlerini anlattı
Toplam 24
Yorum
BJK 1903 BEYLER HERKEZ AYKUT HOCA YOLADI DIYOR NIYE FB BASKANI AYKUTMU YOKSA AZIZMI ONU SÖYLEYIN BIR ASIL ALEXI KISKANAN AZIZ CÜNKÜ ONUN ÖNÜNE GECTI.
- Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası
Toplam 49
Yorum
Ekici Iyi guzelde ekicinin hakki ne olacak peki cocuk t's terbiyesizlik yapmadi ama kadro disi herkes kendine geldigi zaman hakli oluyor tr buras
Çalımbay kariyer rekorunu kırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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