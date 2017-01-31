 Armel Drole tamam – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Armel Drole tamam

    Armel Drole tamam
    , İtalya Serie B takımlarından 'da forma giyen 19 yaşındaki Fildişi Sahilli 'u kadrosuna kattı. Genç sol kanat oyuncusu bu sezon, 1 gol, 2 asist yapma başarısı gösterdi. Drole bugün takıma katılacak.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:45
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