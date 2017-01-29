Drole, Antalya’da
Antalyaspor, Serie B ekiplerinden Perugia'da forma giyen Jean-Armel Drole'yi renklerine bağladı. Sky Italia'nın haberine göre, Bari karşılaşması kadrosuna alınmayan ve arkadaşlarıyla vedalaşan 19 yaşındaki sağ ayaklı sol kanat oyuncusu bugün Türkiye'de olacak. Sağlık kontrolünden geçecek Fildişi Sahilli Drole, daha sonra resmi sözleşmeyi imzayı atacak.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
Drole, Antalya’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.