 Drole, Antalya’da – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    Drole, Antalya’da

    Drole, Antalya’da
    , Serie B ekiplerinden 'da forma giyen Jean-Armel Drole'yi renklerine bağladı. Sky Italia'nın haberine göre, Bari karşılaşması kadrosuna alınmayan ve arkadaşlarıyla vedalaşan 19 yaşındaki sağ ayaklı sol kanat oyuncusu bugün Türkiye'de olacak. Sağlık kontrolünden geçecek Fildişi Sahilli Drole, daha sonra resmi sözleşmeyi imzayı atacak.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:21
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