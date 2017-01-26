 El Kabir attığı gollerle göz doldurdu – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    attığı gollerle göz doldurdu

    El Kabir attığı gollerle göz doldurdu
    , Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, yeni transfer Mustafa attığı gollerle göz doldurdu. Antrenmandan eşesi, hırsı ve golleriyle dikkatleri üzerine çeken El Kabir, yine kendisi gibi antrenmanda goller atan Samuel Eto'o'yla iyi bir ikili olacağının sinyalini verdi. İdmanda yedek kaleci Ahmet Özden sakatlandı.
    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:04
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