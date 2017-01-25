 Alanyaspor hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 25 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ocak 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Alanyaspor hazırlıkları sürüyor

    Alanyaspor hazırlıkları sürüyor

    Antalyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti.

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalışan kırmızı beyazlılar, antrenmana ısınma ve koşuyla başladı. Antalyasporlu futbolcular, top kapma ve pas çalışmasının ardından taktik çalıştı. İki gruba ayrılan taktik çalışmasında Çalımbay, futbolcularına savunma çalıştırdı. Antrenmanda yeni transfer El Kabir, hırsıyla dikkati çekti. Eto'o başta olmak üzere futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.

    Genç kaleci Ahmet, sakatlanması nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktı.

    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:44
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alanyaspor hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.