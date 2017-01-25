Alanyaspor hazırlıkları sürüyor
Antalyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalışan kırmızı beyazlılar, antrenmana ısınma ve koşuyla başladı. Antalyasporlu futbolcular, top kapma ve pas çalışmasının ardından taktik çalıştı. İki gruba ayrılan taktik çalışmasında Çalımbay, futbolcularına savunma çalıştırdı. Antrenmanda yeni transfer El Kabir, hırsıyla dikkati çekti. Eto'o başta olmak üzere futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.
Genç kaleci Ahmet, sakatlanması nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktı.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:44
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Yorum
mbs 8e gonder bedava al 13 e gönder bedava al süper diğerleride ders alsın bundan ama almazlar yetenek meselesi
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gülücük çocukları ekran başından uzak tutalım lütfen
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Yorum
Federal*** CAS size cezayı kesince görürsün kupanın kupayı inşAllah kümeye gideceksiniz nereye kadar halının altına süpürceksiniz pisliği görücez size operasyon yapılmadı şantaj için yaptıklarınız ortaya çıkarıldı sapla samanı bir birinden ayırın santaj farklı bir suç tabii ama gerçeği değiştirmiyor yiğen
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