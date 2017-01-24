 Çalımbay ile şaha kalktı – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Çalımbay ile şaha kalktı

    Çalımbay ile şaha kalktı

    Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Osmanlı'yı 2-1 yenen Antalya, son 10 haftada 25 puan toplayarak 5. sıraya kadar yükseldi.

    Antalya'da 7. hafta oynanan Rizespor maçı öncesi takımın başına Kasımpaşa'dan ayrılan Teknik Direktör getirmişti. Son 10 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

    ETO'O DEPLASMAN SEVİYOR
    Antalyasporlu bu sezon Süper Lig'de toplam altı gol kaydetti. Kamerunlu oyuncu bu gollerinin dört tanesini deplasmanda attı. Ünlü yıldız Eto'o Süper Lig'de toplamda ise 26 gol kaydetti.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:51
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