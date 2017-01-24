Antalyaspor'dan transfer atağı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da, 28 yaşındaki Faslı futbolcu Mustafa El Kabir ile sözleşme imzalandı.
Bonservissiz bir transfere imza attıklarını belirten Öztürk, beklentilerinin büyük olduğunu dile getirdi. Kabir'in ofansif yönden bütün pozisyonlarda oynayabilen bir futbolcu olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Antalyaspor'a büyük katkısı olacaktır. Bir şeyin altını çizmek istiyorum. Sayın İlhan Cavcav'a teşekkür ederim. Bu transferin yolunu açan da kendisidir. Türk sporuna büyük hizmetleri olan bir duayendi." dedi.
Öztürk, Cavcav'ın El Kabir'in bonservisiyle ilgili hakkından vazgeçtiğini ve bu sayede transferin gerçekleştiğini vurguladı.
Faslı oyuncu El Kabir ise çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi. Antalyaspor formasıyla Türkiye'de tekrar forma giyeceği için mutlu olduğunu anlatan El Kabir, yeni takımının büyük başarılara imza atacağını ve bu başarılara kendisinin de katkısı olacağına inandığını kaydetti.
İçindeki coşkuyu Antalyaspor'a aktarmak istediğini ifade eden Faslı futbolcu, "Antalyaspor'un başarılarından haberdarım. Geldiği pozisyonu hak eden bir Antalyaspor var. Kalitemi Antalyaspor'a yansıtarak kulübün başarısını devam ettirmek istiyorum." diye görüş belirtti.
Merhum İlhan Cavcav ile güzel yıllar geçirdiğini de anlatan El Kabir, "Kendisiyle güzel vakit geçirmiştim. Kendisini kaybettik. Benim buraya gelişimdeki transfer feragatından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.
El Kabir, konuşmasının ardından kendisini 2,5 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 12:33
- "Hemen istifamı verebilirim"
Toplam 39
Yorum
Mst Riekerink bye diyeceksiniz..
- Stepneler Patrick ve Onyekuru
Toplam 7
Yorum
para yok para eldeki para serdar özkana yeter onunla idare edin
- Onur güven veriyor
Toplam 3
Yorum
fahri feyizoğlu işte bu trabzonsporumuza onur gibi karekteri guçlu oyuncular lazım biz değilmiyiz tarihi değiştiren yine yaparızinanıp oynamak lazım selamla
Antalyaspor'dan transfer atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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