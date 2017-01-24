Antalyaspor'dan transfer atağı

Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Japonya 1. Lig ekiplerinden Sagan Tosu'da forma giyen ve daha önceki yıllarda Gençlerbirliği'nde oynayan El Kabir ile 2,5 yıllığına anlaştıklarını söyledi.

Bonservissiz bir transfere imza attıklarını belirten Öztürk, beklentilerinin büyük olduğunu dile getirdi. Kabir'in ofansif yönden bütün pozisyonlarda oynayabilen bir futbolcu olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Antalyaspor'a büyük katkısı olacaktır. Bir şeyin altını çizmek istiyorum. Sayın İlhan Cavcav'a teşekkür ederim. Bu transferin yolunu açan da kendisidir. Türk sporuna büyük hizmetleri olan bir duayendi." dedi.

Öztürk, Cavcav'ın El Kabir'in bonservisiyle ilgili hakkından vazgeçtiğini ve bu sayede transferin gerçekleştiğini vurguladı.

Faslı oyuncu El Kabir ise çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi. Antalyaspor formasıyla Türkiye'de tekrar forma giyeceği için mutlu olduğunu anlatan El Kabir, yeni takımının büyük başarılara imza atacağını ve bu başarılara kendisinin de katkısı olacağına inandığını kaydetti.

İçindeki coşkuyu Antalyaspor'a aktarmak istediğini ifade eden Faslı futbolcu, "Antalyaspor'un başarılarından haberdarım. Geldiği pozisyonu hak eden bir Antalyaspor var. Kalitemi Antalyaspor'a yansıtarak kulübün başarısını devam ettirmek istiyorum." diye görüş belirtti.

Merhum İlhan Cavcav ile güzel yıllar geçirdiğini de anlatan El Kabir, "Kendisiyle güzel vakit geçirmiştim. Kendisini kaybettik. Benim buraya gelişimdeki transfer feragatından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

El Kabir, konuşmasının ardından kendisini 2,5 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.