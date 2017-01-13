Antalyaspor taktik çalıştı
Antalyaspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı taktik antrenmanla devam etti.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik direktör Rıza Çalımbay, oyuncularına önce ısınma hareketleri ve koşu yaptırdı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar, küçük sahada taktik maçı oynadı. Rıza Çalımbay, bu arada futbolcularına sık sık uyarılarda bulundu. Çalımbay futbolcularından topa sahip olmalarını istedi.
Taktik maçtda hafif ağrıları olan Deniz Kadah, takımdan ayrı çalıştı. Fizyoterapist gözetiminde antrenman yapan Deniz'in, ayağındaki ağrıların artmaması ve sakatlık riskine karşı takımdan ayrı çalıştığı bildirildi. Rıza Çalımbaş, taktik maçta cezası nedeniyle Gaziantepspor maçında oynayamayacak olan Motta'nın yerine defansın solunda Sakıb'a, kanatta da Mbilla'ya görev verdi.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:16
- İmza kolay
Toplam 9
Yorum
Sneijder_W Desenize Advokat'ın sözleşmesinin uzatılıp-uzatılamayacağı kararını Galatasaray verecek.
- Rhodolfo reddetti
Toplam 7
Yorum
hahahaha adamı alıp neden istifa ediyorlar arkadaş :) adamı almadan istifa etseler olmuyo mu hahahahah ya allahım çok ilginç bi ülkede yaşıyoruz :))
- Beşiktaş’tan ayrılmam zor oldu
Toplam 4
Yorum
NİĞDELİ TRABZONSPORLU KİMSE SENDEN ZORU GERÇEKLEŞTİRMENİ İSTEMEDİ. KEŞKE KOLAYI SEÇSEYDİN
Antalyaspor taktik çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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