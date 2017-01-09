Antalyaspor'a FIFA engeli

Yerli ve yabancı futbolcuların fazlalığından dolayı transferde sıkıntı yaşayan kırmızı beyazlılar, forma şansı az bulan oyuncularını kiralama yöntemiyle başka takımlara göndermek istiyor. Rıza Çalımbay'ın kiralık olarak başka takımlara gönderilmesine sıcak baktığı futbolcular arasında yer alan Kenan Horic ile Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ilgileniyor.



Ancak Antalyaspor yönetimi, Kenan Horic'in transferi için FIFA'nın bir sezonda futbolcunun 3 farklı takımda forma giyemeyeceği kuralına takıldı. Antalyaspor'la 10 Ağustos'ta sözleşme imzalamadan önce eski takımı Domzale'nin UEFA Kupası maçında forma giyen Kenan Horic'in, transferi için Antalyaspor yönetimi FIFA'yla yazışma başlattı. Kuralın UEFA Kupası maçlarını kapsamamsı halinde kırmızı beyazlılar Kenan Horic'i kiralama yoluna gidebilecek.



Antalyaspor'da forma şansı az bulan, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da kadroda düşünmediği Amadaiye Rennie'nin de kiralık olarak başka takıma gönderilebileceği öğrenildi.