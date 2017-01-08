Antalya’ya hayırlı olsun

Antalyaspor yeni tesislerine kavuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan tesislerinin açılışı, Dışişleri Bakanı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanıve Antalya Valisibaşta olmak üzere geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Döşemealtı ilçesinde yapılan tesislerin açılış töreninde konuşanTesislere ismimin vermesini kabul etmedim. İsminin Antalyasporumuzun kurucusu Atilla Vehbi Konuk olmasını kararlaştırdık. MerhumAntalya'ya, Antalyaspor'a büyük hizmetlerde bulundu." dedi.Yaklaşık 135 bin metrekarelik alanda 43 milyon 187 bin liralık yatırımla hayata geçirilen tesiste, 4 aydınlatmalı çim futbol sahası, 2 mini antrenman sahası, 2 tenis kortu, kapalı yarı olimpik yüzme havuzu, fizik tedavi ve rehabilitasyon havuzu, konferans salonu, 66 konaklama odası, restoran, oyun salonu, hobi odaları, fitness salonu, SPA, hamam, sauna, jakuzi ve bin 500 kişi kapasiteli tribün bulunuyor. Açılışa Antalyalı taraftarların yanı sıra bazı kulüplerin başkan ve teknik direktörleri de katıldı.