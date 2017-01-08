 Antalya’ya hayırlı olsun – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    Antalya’ya hayırlı olsun

    Antalya’ya hayırlı olsun

    Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Döşemealtı İlçesi’nde yaptırılan tesisler dün hizmete girdi. 43 milyon liralık yatırımın yapıldığı tesiste yok yok.

    Antalyaspor yeni tesislerine kavuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan tesislerinin açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menedres Türel ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu başta olmak üzere geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Döşemealtı ilçesinde yapılan tesislerin açılış töreninde konuşan Türel, "Tesislere ismimin vermesini kabul etmedim. İsminin Antalyasporumuzun kurucusu Atilla Vehbi Konuk olmasını kararlaştırdık. Merhum Atilla Konuk Antalya'ya, Antalyaspor'a büyük hizmetlerde bulundu. İsmi bu tesislerde yaşayacak" dedi.



    TESİS DEĞİL ADETA SARAY
    Yaklaşık 135 bin metrekarelik alanda 43 milyon 187 bin liralık yatırımla hayata geçirilen tesiste, 4 aydınlatmalı çim futbol sahası, 2 mini antrenman sahası, 2 tenis kortu, kapalı yarı olimpik yüzme havuzu, fizik tedavi ve rehabilitasyon havuzu, konferans salonu, 66 konaklama odası, restoran, oyun salonu, hobi odaları, fitness salonu, SPA, hamam, sauna, jakuzi ve bin 500 kişi kapasiteli tribün bulunuyor. Açılışa Antalyalı taraftarların yanı sıra bazı kulüplerin başkan ve teknik direktörleri de katıldı.

    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:41
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