Antalyaspor, Sandro ile prensipte anlaştı
Antalyaspor, İngiltere'de Queen's Park Rangers'da forma giyen Sandro Ranieri ile 2 yıllığına prensipte anlaştı. Kırmızı beyazlılarda sözleşmesi feshedilen Kader Bekmezci ise Boluspor'la anlaştı.
Antalyaspor'da sezon başı kadroda düşünülmediği için lisans çıkarılmayan futbolculardan Kadir Bekmezci ve İnkoom'un da sözleşmesi feshedildi. Kadir Bekmezci, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor'la anlaştı. Antalyaspor'da Amadaiya Rennie ve Kenan Horic'in de başka takımlara kiralanması planlanıyor.
- 08 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:06
- Riekerink ile yollar ayrılıyor
Toplam 32
Yorum
Ali bugün ayrılmadıktan sonra sezon sonu gitmesinin ne anlamı var şampiyonlugu istemedikleri belli oldu şampiyon ya beşiktas ya basakşehirdir yazık amatörlerle lige devam ediyorlar
- Öztürk: Eto’o’yu satmıyoruz
Toplam 7
Yorum
constantineBjk bizim başkanın şunu anlaması gerek,bu ülkede iyi niyeti öperler,ne işiniz var antalyada ki açılışta,tamam siz herzaman ki gibi adamlığınızı gösterdiniz,Süleyman abiden biz böle gördük,eto yuda neden satmadıklarını cümle alem biliyo
- ''Mitrovic’ten umutluyuz''
Toplam 2
Yorum
SİNAN Şenol benim istediklerim değil der Biliç tavsiye etmiş tl ile döviz satın alıp Milli sefere katkı sağlanmış bu paralara umut var diyorlar
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