43 milyon liralık tesise görkemli açılış
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Antalyaspor tesislerinin açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı törenle gerçekleştirildi.
Döşemealtı ilçesinde yapılan tesislerin açılış töreninde konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, büyük Antalya markası için güçlü bir Antalyaspor'a ihtiyacı olduğunu söyledi.
Karaloğlu, Antalya'da Avrupa'nın ve dünyanın en önemli spor tesislerinden birisinin açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, tesiste emeği geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel ve ekibine teşekkür ettiğini ifade etti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Antalya'ya dünyanın en güzel spor tesislerinden birisini kazandırmanın haklı gururunu yaşadığını belirtti.
Antalyaspor'un 2 yaşındayken kurulduğunu dile getiren Türel, şunları kaydetti:
"Babam anneme 'Menderes'in ikinci yaş günü hediyesi Antalyaspor'un kurulmasıdır' demiş. Bu duygularla büyüdük. Antalyaspor aşkıyla büyüdük. Eski stadımızda soğuk yedik, ıslanarak maç izledim. Otobüslerle taraftarlarla maça gittik. Antalyaspor için dayak da yedim. Amigoluk yaptım. Sonra yöneticilik yaptım. Kulübe hep hizmet ettim. Dünyadaki en modern ve güzel tesislerinden birisini Antalyasporumuza kazandırdık."
Tesislere kendi isminin verilmesinin önerildiğini hatırlatan Türel, "Tesislere ismimin vermesini kabul etmedim. Tesislerimizin adının Antalyasporumuzun kurucusu Atilla Vehbi Konuk olmasını kararlaştırdık. Merhum Atilla Konuk Antalya'ya, Antalyaspor'a büyük hizmetlerde bulundu. İsmi bu tesislerde yaşayacak." dedi.
"Töreni yüreğimiz yaralı haldeyken, kalbimizde şehit acısı sıcakken yapıyoruz" diyen Türel, şehit haberleri nedeniyle bütün Türkiye'nin yüreğine ateş düştüğünü söyledi.
"BAĞIMSIZ TÜRKİYE'Yİ HAZMEDEMİYORLAR"
Eskiden terör olaylarının sebebini nasıl olduğunu anlamakta zorlandıklarını kaydeden Türel, "Bu yıl FETÖ, DAEŞ, PKK'nın tek yerden kontrol edildiğini, hedeflerinin tek olduğunu çok daha iyi anladık. Türkiye'yi dışarıdan yönetmeye alışanlar, eski düzenin devam etmesini isteyenler bağımsız Türkiye'yi hazmedemiyorlar. Kudurmuş halde dört bir yana saldırıyorlar. Bu ülkede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece bu ülke üzerine hesap yapanların hesapları bozulacaktır. Şehit vereceğiz, şehit olacağız ama asla teslim olmayacağız. Bu bayrağı yere indirmeyeceğiz." diye konuştu.
Türkiye'yi bölmek için her yolun denendiğini anlatan Türel, geçmişte Alevi-Sünni diye bölmeye çalışıldığını, PKK'nın 30 yıldır Türk-Kürt diye bölmek istediğini belirtti.
Yılbaşında da laik-dindar çatışmasının körüklenmek istendiğini dile getiren Türel, "Bu ülkede laik-dindar kavgası yoktur. Geçmişte bunu gayret edenler olmuştur. Milletimiz itibar etmemiştir. Bize düşen bu mücadelede görevimize en iyi şekilde yapmaktır." dedi.
Konuşmaların ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, bazı kulüp başkanları, bazı kulüplerin teknik direktörleri ve futbolcular tesislerini açılışını gerçekleştirdi. Açılışa çok sayıda Antalyasporlu taraftar da katıldı.
TESİSLER
Yaklaşık 135 bin metrekarelik alanda 43 milyon 187 bin liralık yatırımla hayata geçirilen tesiste, 4 aydınlatmalı çim futbol sahası, 2 mini antrenman sahası, 2 tenis kortu, kapalı yarı olimpik yüzme havuzu, fizik tedavi ve rehabilitasyon havuzu, konferans salonu, 66 konaklama odası, restoran, oyun salonu, hobi odaları, fitness salonu, SPA, hamam, sauna, jakuzi ve bin 500 kişi kapasiteli tribün bulunuyor.
- 08 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:23
- ''Lig şampiyonluğu UEFA'dan daha önemli''
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 beyler senol hoca dogru söylüyor diyelim ki BJK UEFA kupasini aldi tamam manevi deyeri tartisilmaz ama madi deyerine gelince 5 mil.euro BJK hanesine gelir yazar ama onun yüzünden sampiyonluk giderse 35 mil.euroluk gelirden oluruz matamatigi azcik olan sararin yaklasik 30 mil.euro oldugunu anlar bence e beyler bizimde borc girtlaga kadar olduguna göre yapmamiz gereken ilk is cok gelir etmek UEFA kazanmak deyil ben hocayla ayni fikirdeyim sen kulübü kazancli yönetirsen enin de sonunda ilaki bir kupada kazanirsin avrupada ha bu 5 senede olur belki 10 sene sonrada orasi kismet artik hayirlisi diyelim biz TÜRK milleti olarak kisa dönemli basarilara alismis bir Milletiz ne yazik ki.
- Riekerink ile yollar ayrılıyor
Toplam 28
Yorum
Yasama Bence de Yılmaz Vural en güzel seçim olur. Onlarca kez söyledim, dilime tüy bitti. Ama futboldan anlayan yönetici yok ki.
- Galatasaraylı yönetici 2 oyuncunun ismini verdi
Toplam 14
Yorum
cem ahmet çalık a 4 mily. vereceğine hugo ya 6 mily. ver. hiç olmazsa oyun olarak geri dönüş olursun. ama ahmet çalık tam bir tarık çamdal vakası olur. fener bjk de defans rıyor. adamlar apmıydı da gitti sktel i aldı. rodolfo yu mıtrovıöç ı aldı. kimse görmedi mi ahmet çalık ı
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