Rıdvan Şimşek Sivasspor'a kiralandı
Antalyaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda fazla şans vermediği defans oyuncusu Rıdvan Şimşek, sezon sonuna kadar Sivasspor'a kiralandı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da, bu sezon forma şansı az bulan Rıdvan Şimşek, takımın Belek'te kamp yaptığı otelde arkadaşlarıyla vedalaştı. İlk yarı teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görev vermediği futbolcular arasında yer alan Rıdvan Şimşek, kiralık olarak TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor'a gönderildi. Defansın sağında forma giyen Rıdvan Şimşek'in sezon sonuna kadar Sivasspor'da forma giyeceği kaydedildi.
Rıdvan Şimşek, 29 Temmuz 2015'de Antalyaspor'a transfer olmuştu
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:00
- Cavanda müjdesi
Toplam 1
Yorum
koca cimbomlu hadi insallah...para istemeyin...beceriksiz yonetimmm
- Poldi ve Sinan ayrı koşu yaptı
Toplam 1
Yorum
Faruk Sat hemen sat bekletme bıle Ilerde ne olca belı degıl Parlamısken gıtsın 20m ero ıyı para
- Güray ve Ramil yol ayrımında
Toplam 1
Yorum
ts 61 Gürayda ısrar edilmeliydi.almak için uğraşıyoruz.ondan sonra hemen gönderiyoruz.Bu değirmenin suyu nereden geliyor.Kiralık olarak bursaya gönderilmeli.
Rıdvan Şimşek Sivasspor'a kiralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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