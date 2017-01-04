 "Beşiktaş'tan Eto'o için resmi teklif gelmedi" – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    "Beşiktaş'tan Eto'o için resmi teklif gelmedi"

    "Beşiktaş'tan Eto'o için resmi teklif gelmedi"

    Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, yıldız oyuncu Samuel Eto'o ile ilgilenen kulüpler olduğunu, ancak henüz resmi bir teklif gelmediğini söyledi.

    Eto'o transferi konusunda açıklama yapmaktan usandığını dile getiren Başkan Öztürk, Eto'o'nun çok önemli oyuncuları olduğunu belirterek, kendisini kadroda tutmak istediklerini aktardı. Eto'o için gelecek teklifleri değerlendirebileceklerini kaydeden Öztürk, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile ufak tefek görüşmelerimiz oldu ama henüz resmi teklif gelmedi. Biz de Beşiktaş'tan Kerim Frei, Ömer Şişmanoğlu ve Necip Uyanık ile ilgileniyoruz" dedi.

    BEŞİKTAŞ İLE AYNI OTELDE KAMP YAPIYOR

    Beşiktaş ile aynı otelde kamp yapan Antalyaspor oyuncusu Eto'o'nun siyah beyazlı takımın antrenmanını izlediğinin hatırlatılması üzerine Başkan Öztürk, "Yan yana antrenman yapıyorlar, doğaldır. Ancak ben oturup izlediğini düşünmüyorum çünkü kendisi de antrenman yapıyor. İki kulübün aynı otelde olması ilginç bir durum. Hareketli bir kamp dönemi geçiriyoruz" diye konuştu.

    ANTALYASPOR NAKOULMA'YLA İLGİLENİYOR

    İngiltere'den bir oyuncu ile anlaşmak üzere olduklarını kaydeden Öztürk, ara dönemde 4 transfer düşündüklerini söyledi. Kayserispor'da sözleşmesini fesh eden Nakoulma ile ilgilendiklerini dile getiren Öztürk, yakın zamanda iyi bir oyuncu transferini açıklayacaklarını kaydetti.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:14
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