Salih Dursun da idmana çıktı
Antalyaspor'un, Belek kampındaki ilk antrenmanında yeni transferi Salih Dursun da katıldı. Antalyaspor, Trabzonspor formasıyla hakeme kırmızı kart göstermesiyle hatırlanan Salih Dursun'la satın alma opsiyonlu 6 ay kiralık olarak sözleşme imzalayacak.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ikinci devre hazırlık kampına Belek Turizm Bölgesi'nde yaptığı ilk antrenmanla başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmana Eto'o ile yabancı futbolcular katılmadı. Yabancı futbolcuların yarın yapılacak antrenmanda yer alacağı belirtildi. Günde iki antrenmanla 1 haftalık Belek kampını sürdürecek Antalyaspor, antrenmana koşu ve ısınmayla başladı. Top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı beyazlılar, koordinasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
SALİH DURSUN ANTRENMANA KATILDI
Antrenmana Antalyaspor'un yeni transferi Salih Dursun da katıldı. Antrenman öncesi yeni takım arkadaşlarıyla kısa süre sohbet eden Salih Dursun'un top kapma ve pas çalışmasında neşeli olduğu gözlendi. Antalyaspor'un Hasan Subaşı Tesisleri'nde bugün düzenlenecek törende Salih Dursun, kendisini kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Antalyaspor'un satın alma opsiyonlu 6 aylık kiralık olarak Salih Dursun'u transfer ettiği öğrenildi.
Diğer yandan kaleci Ferhat ise dizinden ameliyat olduktan sonra takımla ilk kez antrenmana çıktı.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 13:18
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 58
Yorum
ERSUN BEY EKİCİ ARIZALI...ATIF DAHA FAYDALI..İKİNCİ YARIDA TRABZONA BİR NEVİ FENER DESTEĞİ..FENER NOLACAK BÖLE.
- ''İkinci yarıda uçacağım''
Toplam 12
Yorum
/*/ senin adını uçurtma koyduk biz..ama hep tel-e takılıyorsun hacı..
- ''İkinci yarıda uçacağım''
Toplam 12
Yorum
rotuş dokunsalar ... yerde 7 takla atıyorsun..sen topçu musun. ..bir kendine bak eski maçlarından..hep aynı volkansın.
Salih Dursun da idmana çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.