Salih Dursun Antalyaspor’da
Antalyaspor, ilk transferini Galatasaray’dan Salih Dursun’u alarak yaptı. 25 yaşındaki defans oyuncusunun Akdeniz temsilcisiyle bugün akşam saatlerinde ya da yarın resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Hakeme kırmızı kart gösterdi
Futbola Sakaryaspor'da başlayan 25 yaşındaki defans oyuncusu 7 yıl boyunca bu takımın formasını giydi. Daha sonra Kayserispor'a transfer olan Salih Dursun, gösterdiği performansla Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da beklenen performansı sergileyemeyen Dursun, Trabzonspor'a kiralık olarak gönderildi. 2 yıl kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Salih Dursun, 21 Şubat 2016'da Trabzonspor'un Galatasaray'a 2-1 kaybettiği maçta Cavanda'ya kırmızı kart gösteren hakem Deniz Ateş Bitnel'in elinden kırmızı kartı alıp hakeme kırmızı kart göstererek dışarı işareti yapmasıyla Türk ve dünya basınında gündeme geldi.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:47
- G.Saray'a Brezilyalı stoper!
Toplam 1
Yorum
gs4ever evet bize boyle adamlar lazim .yada douglas ta olabilirdi bosta diye.ama hangisi ucuz kontrat istiyorsa ona oncelik verilmeli.chedjou,yasin,podolski iyi teklif gelmesi halinde satilmali
- Q7’den imza şartı
Toplam 11
Yorum
vay vay Arkadas Gerçek bir takima oyuncu almayi Fifa17 oyununda oyuncu almaya benzetiyor heralde :)) Bende Feghouli'yi alsinlar diyorum !
- Ekici belirsizliği
Toplam 10
Yorum
maksut yılmaz Bu takım seni bu takımın beyni yapacaktı, ama sen İstanbulda herhangi bir takımın yedeği olmayı kabul ettin. Senin gibi çok topçular geldi gitti ama bu takım hala ayakta, ama gidenler nerede bir bak...
Salih Dursun Antalyaspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.