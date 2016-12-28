 Salih Dursun Antalya’da – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Antalya’da

    Salih Dursun Antalya’da
    Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaraylı Salih Dursun ile anlaşmaya vardıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, Beşiktaş'tan Kerim ve Necip'i istedim. Monaco'dan Traore için de ilgimiz var. Şu an sadece transferi bitti" şeklinde konuştu. ile 2018'e kadar sözleşmesi olan olan Salih bu sezon kupada sadece 16 dakika süre alabildi.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:37
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