Salih Dursun Antalya’da
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaraylı Salih Dursun ile anlaşmaya vardıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, Beşiktaş'tan Kerim ve Necip'i istedim. Monaco'dan Traore için de ilgimiz var. Şu an sadece Salih Dursun transferi bitti" şeklinde konuştu. Galatasaray ile 2018'e kadar sözleşmesi olan olan Salih bu sezon kupada sadece 16 dakika süre alabildi.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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SÜPER_FENER KISKANMAYIN LENSİ ADAM FUBOLCUNUN KRALI 20 TANE BRUMAYI VE QARESMAYI CEBİNDEN ÇIKARTIR
- Evgen iddiası
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ali riza ayyıldız süper bir adam...............................
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ali kemal bu nasıl iş
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