Antalyaspor'da bir ayrılık daha!
Antalyaspor, forvet oyuncusu Ahmet Aras'ın sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdirdi.
Antalyaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Ahmet Aras ile 31 Mayıs 2017 tarihine kadar olan sözleşmenin 22 Aralık 2016 tarihi itibarıyla karşılıklı olarak sona erdirildiği belirtildi.
Ahmet Aras, sezon başında teknik heyetin raporu ile kadro dışı bırakılmıştı.
Kırmızı-beyazlı kulüpte daha önce de Şahin Aygüneş ve Abdel Rhamane Khalil Diarra'nın sözleşmeleri feshedilmişti.
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 16:32
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