 Antalyaspor'da hedef Robinho – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Antalyaspor'da hedef

    Antalyaspor'da hedef Robinho

    Antalyaspor ara transfer dönemi öncesi işi sıkı tutuyor.

    Güney ekibi, "Büyük ses getirecek" dediği bir transfer için de kolları sıvamıştı. Kırmızı-beyazlıların ismini sır gibi sakladığı oyuncunun Brezilyalı olduğu ortaya çıktı. Çalımbay'ın istediği Brezilyalı oyuncunun transferinde tüm şartları zorladığı belirtilen Antalyaspor'un, görüşmelerde Eto'o'yu da devreye soktuğu ileri sürüldü. Bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu A.Mineiro'nun vazgeçilmezi olan Robinho, R.Madrid, M.City ve Milan gibi Avrupa'nın devlerinde de oynadı.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:12
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