Sözleşmeleri karşılıklı feshedildi
Antalyaspor'da, Şahin Aygüneş ve Abdel Rhamane Khalil Diarra'nın sözleşmelerinin sona erdirildiği bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 31 Mayıs 2017 tarihinde sözleşmesi bitecek Şahin Aygüneş ile 31 Mayıs 2018 tarihinde sözleşmesi sona erecek Diarra ile sözleşmelerinin karşılıklı olarak sona erdirildiği kaydedildi.
Kırmızı-beyazlı oyuncular Şahin Aygüneş ve Diarra, sezon başında M'bolhi, Can Arat, Kadir Bekmezci ve Ahmet Aras ile beraber, teknik direktör Jose Morais'in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılmıştı.
Antalyaspor'da teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay'ın getirilmesiyle bu futbolcular, milli maç aralarında Süper Lig takımları ve 21 yaş altı takımıyla yapılan hazırlık maçlarında zaman zaman kadroda yer alıyordu.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 15:47
- Eto’o heyecanı
Toplam 8
Yorum
SenoL34 Tekrar Maçlara Gitme Sebebim olur eğer Eto Gelirse
- Tunay Torun'dan şampiyonluk yorumu
Toplam 1
Yorum
:))) YA HE HE ARTIST HE INSALLAH butun maclarda ayni performansi gosterirsin
- Gaziantepspor hazırlıkları sürdü
Toplam 2
Yorum
Kara Kartal Ağlamak size çok yakışıyor. Bükemediğiniz bileği öpeceksiniz. Hakemler aziz yıldırım başkan oldu olalı hep fenerin tarafını tutmuşlardır. Sadece bu dönem adil bir yönetim sergiliyorlar siz hakemleri bjk yi kayırdıkları için değil çelme takmadıkları için eleştiriyorsunuz. Bir de büyük harflerle yazınca sesin daha çok çıkmıyor? Büyük harfle yorum yazmak bence terbiyesizlik...
Sözleşmeleri karşılıklı feshedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.