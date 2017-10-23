Nuri Şahin’den gençlere tavsiyeler!
Borussia Dortmund’ta forma giyen Nuri Şahin, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajla genç sporculara tavsiyelerde bulundu. Milli futbolcu, hayatta başarılı olabilmek için tek çıkar yolun çalışmak olduğunu ve gençlerin de çalışmaktan asla vazgeçmemeleri gerektiğini söyledi.
"Ben çok çalışmanın etkisine inanırım. O yüzden ilk tavsiyem hep budur. Çok çalışın. Yaptığınız sporun tüm detaylarına hakim olun. Merak edin. Antrenman bilimlerini ve beslenmeyi ne kadar bilirseniz o kadar az yanılırsınız. Saha dışında da hobileriniz olsun. Hayata dair konuşacak bilginiz olsun. Edebiyat, sinema, felsefe, müzik ilgi ve vizyonu getirir. Yaptığınız işten zevk alın. Başarıyı değil, mutluluğu arayın. Severek yaparsanız ve çok çalışırsanız zaten başarılı olursunuz. Hedefiniz hep büyük olsun. Hayal kurmak güzeldir. Hedefinize ulaştığınız oranda değil, hayal kurmaya devam ettiğiniz sürece mutlu olursunuz."
Borussia Dortmund forması giyen Nuri Şahin'den genç sporculara tavsiyeler: pic.twitter.com/PHWnuHB8bh— Fotomaç (@fotomac) 23 Ekim 2017
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:08
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Toplam 88
Yorum
MUSTAFA OLÇAY GS KORKAK FUTBOL OYNADI FENER DAHA ÇOK İHTİYACI VARKEN KORKAK FUTBOL OYNADI HAKEM NEŞİŞ YANSIN NE KABAP DEDİ.! DÜNYA DERBİSİYMİŞ..
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Devre arasında Ada yolcusu!
Toplam 18
Yorum
pençeli kartal şamp.ligi bitince yıl sonu cenk 50 oğuzhan 20 ye gider. Grupdan çıkınca Tottenham eleyeceğiz. Cenk Harry Kane den büyük olduğunu gösterecek
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Muharrem Usta, sıkıntılı günler yaşıyor
Toplam 16
Yorum
serdar muharrem usta trabzonspor u yönetecek nadide insanlardan biridir.ersun yanal kötü bir hoca değildir,sadece şansız ve doku tutmamıştır,
Nuri Şahin’den gençlere tavsiyeler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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