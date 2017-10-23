Bayern Münih'e Thomas Müller şoku!
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Thomas Müller'in sakatlığı sebebiyle 3 hafta forma giyemeyeceği açıklandı.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, Müller'in 21 Ekim Cumartesi günü oynanan Hamburg maçında sakatlandığı ve sağ arka uyluk kasında yırtık tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Bayern Münih'in deplasmanda Hamburg'u 1-0 mağlup ettiği maçta ikinci devrenin başında oyuna giren Müller, sakatlığı sebebiyle 55. dakikada oyundan alınmıştı.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:01
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Valbuena'dan Kocaman'a tepki! Değişikliği beğenmedi
Toplam 20
Yorum
aykut valbuena çok kendine oynuyor . ilerde pas vermek yerine kaybettiği toplar kalemizde tehlike yaratıyor.bence doğru değisiklik.taze kan lazmdı
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Çakır'a isyan
Toplam 56
Yorum
Derbi mi Dünya derbisiymiş gülerim ben buna 90dkda 3 bilemedin 4 gol pozisyonu olan,1 golün dahi olmadığı maça ne ad takılır ben bilemedim
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Ümit Karan'dan flaş Cüneyt Çakır paylaşımı!
Toplam 6
Yorum
bayram bu adamı avrupada oyunatan kımse helal olsun ankaragücü taraftarı olsa sahadan kovalardi yazık valla ögle maçmi yönetılır
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