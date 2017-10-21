 RB Leipzig 3 puanı tek golle aldı – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    RB Leipzig 3 puanı tek golle aldı

    RB Leipzig 3 puanı tek golle aldı

    Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu rakiplerinden RB Leipzig, konuk ettiği Stuttgart'ı 1 - 0 mağlup etti.

    Almanya Bundesliga 9. hafta mücadelesinde RB Leipzig, Red Bull Arena'da Stuttgart ekibini ağırladı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren tek golü 23. dakikada Marcel Sabitzer kaydetti.

    RB Leipzig bu galibiyetle puanını 19'a yükselterek 2. sıraya yerleşti.

    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:40
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