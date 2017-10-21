RB Leipzig 3 puanı tek golle aldı
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu rakiplerinden RB Leipzig, konuk ettiği Stuttgart'ı 1 - 0 mağlup etti.
Almanya Bundesliga 9. hafta mücadelesinde RB Leipzig, Red Bull Arena'da Stuttgart ekibini ağırladı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren tek golü 23. dakikada Marcel Sabitzer kaydetti.
RB Leipzig bu galibiyetle puanını 19'a yükselterek 2. sıraya yerleşti.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:40
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Malatya'da ilk 11'ler belli oldu
Toplam 1
Yorum
Nevzat Yeterbe.abdül.kadirnerde.onazikimbe.kesecek.baska.adam.bulamadinmi. yaziklar.olsun.
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"Kadrolar değişir, sonuçlar değişmez"
Toplam 12
Yorum
han adam haklı gerekli koltuklar değişmedikçe sonuclar hakkında atar tutarlar. biri yenilecek desin emir gitsin gerekirse pafla yenerler anlayna
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''Hiçbiriniz bir Alex değil!''
Toplam 3
Yorum
Hiçbiriniz bir Alex değil!. Hiçbiriniz bir Alex değil!.
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