Kalou'dan ırkçılık eleştirisi
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin'in Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Salomon Kalou, ırkçılığın terör kadar kötü olduğunu söyledi.
Bundesliga'nın 8. haftasında Schalke 04'ü ağırladıkları maç öncesi diz çökerek insanlığı, "Toleranslı, sorumlu ve anlayışlı" olmaya çağıran Hertha Berlinli futbolculardan Kalou, İngiliz yayın kurumu BBC'ye açıklamalarda bulundu. Daha önce Feyenoord, Chelsea, Lille kulüplerinde forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, "Takım ve Berlin kenti olarak her türlü ayrımcılığa karşı duruş sergiledik. Irkçılık, terör gibi. Irkçılık da terör de kötü şeyler. Bu sorunlar karşısında bir şey yapmıyorsanız, meseleye duyarlı kişileri de eleştiremezsiniz." ifadelerini kullandı. Diz çökme eylemi, Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) San Francisco 49ers'ta oynayan Colin Kaepernick'in, ABD polisinin ırkçı yaklaşımını, milli marş sırasında ayağa kalkmayarak protesto etmesi sonrası spor dünyasında yaygınlaşmıştı.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 17:12
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Fırtına yeni hocasını buldu!
Toplam 1
Yorum
xxX Rıza yıldız yönetemez. İyi hoca ama yıldızsız takımda
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Ekim ayında sezon finali
Toplam 28
Yorum
BEŞİKTAŞ boş muhabbet bu ligin bu haftasında erken final diye bir şey olamaz buna inanan var ise futbol fakiridir ve bizim ligi bilmiyor demektir...
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O saldırganlar serbest bırakıldı!
Toplam 6
Yorum
xxX diyoruz da anlayan var mı ki?
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