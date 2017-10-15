Heynckes'ten eleştirilere yanıt
Bayern Münih'in yeni çalıştırıcısı Jupp Heynckes, yaşı hakkında yapılan yorumlara 'Yaş sadece bir sayıdır' diyerek karşılık verdi.
Alman ekibi Bayern Münih'te Carlo Ancelotti ile yolların ayrılması sonrası tekrar takımın başına getirilen Jupp Heynckes, yaşıyla ilgili eleştirileri yanıtladı. Tecrübeli teknik adam, kendisini yaşı dolayısıyla eleştirenlere "4 yıldır futboldan uzak olduğumu söylüyorlar ama futbol yeniden icat edilmedi. Futbolu çok yakından takip ettim. Yaş, sadece bir sayıdır, daha fazlası değil" diye konuştu.
MÜZİĞİ VE SPORU HALA SEVİYORUM
72 yaşındaki teknik adam "Bazıları 45 yaşında yaşlı hisseder. Ama ben değişmedim. Hala müziği ve sporu seviyorum. Kendimi genç hissediyorum" ifadelerini kullandı.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:12
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Aykut Kocaman sistem değişikliğine gidiyor
Toplam 5
Yorum
ddedde Yan top, Geriye,Tekrar Geriye,Yana, Geriye Geriye.Top Kaleci Volkana kadar geldiyse sistem oturmuştur demektir.Gerisini rakipler düşünsün :)
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Orman: "Cezalarını çekecekler"
Toplam 1
Yorum
bjk advers Cenk İngiliz takımlarının radarındaymış göya tamam gitsinde ne olduğunu kendiside bizde görelim bakalım !
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Beşiktaş'a 17'lik yetenek!
Toplam 3
Yorum
Nirvana U17 de iyi futbolcu yok . Hep torpilliler seçilmiş gibi .
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