 Destek büyüyor! – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Destek büyüyor!

    Destek büyüyor!
    MANU'nun yıldızı Juan Mata'nın başlattığı kampanyayla, maaşlarının %1'ini hayır kurumlarına bağışlayan isimlere Julian Nagelsmann da katıldı. Hoffenheim'in Alman hocası, kampanyaya dahil olan ilk teknik adam oldu.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:47
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