Leipzig Dortmun'u deplasmanda eritti
RB Leipzig, Bundesliga'nın 8. haftasında evine konuk olduğu Borussia Dortmund'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi RB Leipzig, Bundesliga'nın 8. haftasında Borussia Dortmund'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Maça Bruma'nın topu uzun süre ayağında taşıyarak yaptığı asisti damga vurdu.
İşte Brumanın mükemmel asisti...
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:57
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Görülmedik kırmızı kart
Toplam 11
Yorum
sek o zaman her tabana kafa uzat al kırmızıyı ah şu hakemler
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Şimdi kafam rahat
Toplam 1
Yorum
Fatih Adam her sezon başına fırtına gibi giriyor ama ondan sonra kadroya bile alınmıyordu çok enteresan.
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Aslan ava çıktı
Toplam 9
Yorum
GS görelim kardeş yanlız gbliğine yenilmeniz manidar oldu
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