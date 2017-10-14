 Leipzig Dortmun'u deplasmanda eritti – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Leipzig Dortmun'u deplasmanda eritti

    Leipzig Dortmun'u deplasmanda eritti

    RB Leipzig, Bundesliga'nın 8. haftasında evine konuk olduğu Borussia Dortmund'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi RB Leipzig, Bundesliga'nın 8. haftasında Borussia Dortmund'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

    Maça Bruma'nın topu uzun süre ayağında taşıyarak yaptığı asisti damga vurdu.

    İşte Brumanın mükemmel asisti...

    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:57
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