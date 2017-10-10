EMRE CAN O TEKLİFİ AÇIKLADI
Juventus, orta sahaya yapmak istedigi takviye için Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can ısrarını sürdürüyor. İtalya'nın önde gelen spor gazetesi Corriere dello Sport, bugün Emre Can'ın "Juventus kulübünden teklif aldığım için gurur duyuyorum" sözlerini manşete taşıdı.
Haberde Emre için Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de sırada olduğunu, bunların arasında Manchester United, Bayern, Monaco gibi kulüplerin olduğu ifade edildi.
Ancak Emre Can'ın gönlünün Juventus'ta olduğu ve bu sezon Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan genç futbolcunun bonservis ücreti ödenmeden transferinin gerçekleşebileceği yazıldı.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 13:06
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"Bu 'Utanma Özürlü' hâlâ başta kalacak mı?"
Toplam 9
Yorum
SALİH ARTIK YETER. BU GÖREV SANA UYGUN DEĞİL. BIRAK GİT.
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LUCESCU'NUN YERİNE O İSİM GELECEK!
Toplam 11
Yorum
ruhi mücerret avcı nedir yahu ne başarısı var cidden 2.olmak mı ertuğrul sağlam daha başarılı olay kıstas ve başarıysa .gelen kişi birinin adamı olmamalı
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LUCESCU'NUN YERİNE O İSİM GELECEK!
Toplam 11
Yorum
Nizamettin hacısalihoğlu Trabzonlu olarak Demiröreni uyarıyorum Macara arama Lucescu ile devam et, Şenol Güneş 2 ci Fatih Terim felaketi olur demedi deme,
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