 EMRE CAN O TEKLİFİ AÇIKLADI – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    O TEKLİFİ AÇIKLADI

    EMRE CAN O TEKLİFİ AÇIKLADI

    , orta sahaya yapmak istedigi takviye için Türk asıllı Alman oyuncu ısrarını sürdürüyor. İtalya'nın önde gelen spor gazetesi Corriere dello Sport, bugün Emre Can'ın "Juventus kulübünden teklif aldığım için gurur duyuyorum" sözlerini manşete taşıdı.

    'ın, kulübünden aldığı teklifle ilgili olarak menajerinin yakından ilgilendiğini şu anda Liverpool kulübünde oynadığını ama transfer için kapıları kapatmadığını belirten sözlere yer verdiğini belirtti.

    Haberde Emre için Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de sırada olduğunu, bunların arasında Manchester United, Bayern, Monaco gibi kulüplerin olduğu ifade edildi.

    Ancak Emre Can'ın gönlünün Juventus'ta olduğu ve bu sezon Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan genç futbolcunun bonservis ücreti ödenmeden transferinin gerçekleşebileceği yazıldı.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:06
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