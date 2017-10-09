ROBERT LEWANDOWSKİ MEZUN OLDU
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih’te forma giyen Polonya Milli Takımı'nın golcüsü Robert Lewandowski'nin, 10 yıldan beri eğitim gördüğü üniversiteden mezun olduğu bildirildi.
Varşova Yüksek Spor Okulundan yapılan açıklamada, Lewandwoski'nin, beden eğitimi bölümündeki lisans tezini bugün sunduğu ve takdirle bu sınavı geçerek okulu bitirdiği ifade edildi.
Lewandowski'nin hazırladığı tezin kendi kariyeriyle ilgili olduğu ve "RL 9. Şöhrete giden yol" başlığını taşıdığı kaydedildi.
Tecrübeli golcünün 10 yıl yüksek okulda eğitim gördüğüne dikkati çekilen açıklamada, milli takım, Borussia Dortmund ve Bayern Münih'teki görevlerinden dolayı Lewandowski'nin bir çok kez eğitimine ara vermek zorunda kaldığı belirtildi.
Sınavı yapan öğretim üyelerinden Marek Rybinski, Polonya medyasına yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun hazırladığı tezin genç sporcular için yol gösterici içeriğe sahip olduğunu söyledi.
Lewandowski ise, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınavın iyi geçtiğini söylemekle yetindi.
Polonya, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinin 10. haftasında Karadağ'ı 4-2 yendi ve 2018 Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazandı. Lewandowski de Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 16 gol atan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:49
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ASAMOAH OCAKTA GELİYOR!
Toplam 1
Yorum
onur Dört ay için 2milyon bonservis verilmez, ocakta imzala mayısta bedava gelsin. İntikam peşindeki Juveye ders olsun.
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YILDIZ OYUNCU KİMİ SEÇECEK
Toplam 24
Yorum
En büyük FENER Mesut hem Fenerli,hem de Acun'un yakın arkadaşı, Acun da Ali Koç yönetiminde yer alacak, sizce hangi takıma gider?
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Lucescu ile 4. maç
Toplam 22
Yorum
Şeref kurtuluş Milli Takımımız zaten Dünya Kupasına katılma şansını mucizelere bırakmıştı suçlu aranıyorsa Demirören daha önce Terimin görevine son vermedi
ROBERT LEWANDOWSKİ MEZUN OLDU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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