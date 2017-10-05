Heynckes geri dönüyor

Carlo Ancelotti'nin görevden alınmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Bayern Münih için Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı!

Bild'in haberine göre, 2013'te Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa kazanarak taraftarlarını mest eden Bayern Münih'in o zamanki teknik direktörü Jupp Heynckes sezon sonuna kadar takımın başına geçecek.

Bu da, 72 yaşındaki teknik adamın 1987-91, 2011-13 ve 2009'daki kısa süreli macerasının ardından Bayern Münih'teki dördüncü dönemi olacak.

Bayern Münih'i şu an Carlo Ancelotti'nin eski asistanı Willy Sagnol çalıştırıyor. Alman devi için geçtiğimiz hafta Hoffenheim teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın adı da ortaya atılmıştı.



