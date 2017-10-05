Heynckes geri dönüyor
Bayern Münih'le 2013'te 'üçleme' yapan Jupp Heynckes, sezon sonuna kadar Alman devinin başına geçecek.
Carlo Ancelotti'nin görevden alınmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Bayern Münih için Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı!
Bild'in haberine göre, 2013'te Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa kazanarak taraftarlarını mest eden Bayern Münih'in o zamanki teknik direktörü Jupp Heynckes sezon sonuna kadar takımın başına geçecek.
Bu da, 72 yaşındaki teknik adamın 1987-91, 2011-13 ve 2009'daki kısa süreli macerasının ardından Bayern Münih'teki dördüncü dönemi olacak.
Bayern Münih'i şu an Carlo Ancelotti'nin eski asistanı Willy Sagnol çalıştırıyor. Alman devi için geçtiğimiz hafta Hoffenheim teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın adı da ortaya atılmıştı.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:38
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"KOCAMAN'IN YENİ ALEX'İ!"
Toplam 7
Yorum
Servo Yanlız dikkat edin Valbuena Alex benzemez çünkü Alex efendi bir insandı zaten Yan Pas Geti Pas Aykut krediside yok taraftarda o yüzden
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TÜRKİYE'NİN GURURU
Toplam 1
Yorum
kaleci.com U17 Ts altyapı kalecisi Arda,Fb altyapı Bugra aynı yetenekte cıkış yapıyor maşallah kaleci konumunda şanslıyız,
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LENS'İN DURUMU TÖRE'YE BAĞLI
Toplam 3
Yorum
Beynin yanmış Fb'nin en iyisi hee.Düşün o zaman FB ne kadar büyük ne kadar iyi topçuları var!?Demekki hakemler de olmasa maç kazanabileceğinizde yok. :)
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