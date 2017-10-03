ROBBEN'DEN ANCELOTTI'YE ŞOK SÖZLER
Alman basını, Carlo Ancelotti'nin Bayern Münih'ten ayrılığıyla alakalı olarak Arjen Robben'in İtalyan çalıştırıcıyı yönetime şikayet ettiğini öne sürdü.
Bayern Münih'te teknik direktörlük görevine son verilen Carlo Ancelotti'nin ayrılığının ardından Alman basınında ilginç iddialar yer almaya başladı. Ancelotti'nin görevine son verilmesinde bazı oyuncuların etkili olduğunu söylentisi çokça konuşuluyor.
Kicker'in iddiasına göre Arjen Robben, Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge ile görüşmesinde, oğlunun takımı Grünwald'ın, kendilerinden daha iyi antrenman yaptığını belirtti.
Ancelotti'nin takımın başında olduğu süre boyunca antrenman seanslarından memnun olmayan futbolcular ek antrenman talep etti, ancak İtalyan teknik adamın bunu yasakladığı için futbolcular da çalışmalarına gizlice devam ettirdi.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:46
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AY YILDIZLILAR'DAN TARİHİ FARK
Toplam 3
Yorum
Aslan İnşallah dünya şampiyonu da olursunuz kardeşlerim.
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 15
Yorum
POYRAZ Biz bu masalı çok dinledik ne yazıkki sen H.Ali,RVP,İ.Köybaşı,Solgado,Şener ve daha niceleri Aziz in iş bilmemesi yüzünden bu formayı giyiyo
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BEŞİKTAŞ, HÜCUMDA ESKİSİ GİBİ DEĞİL
Toplam 12
Yorum
osman1903 negradoya pas gelmiyorki atsın. herkes kendi arkadaşına oynuyor. beşiktaşımda gruplaşmalar oluşmuş. aile ortamı arkadaşlık ortamı kaybolmuş
ROBBEN'DEN ANCELOTTI'YE ŞOK SÖZLER haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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