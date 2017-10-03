 ROBBEN'DEN ANCELOTTI'YE ŞOK SÖZLER – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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HEPSİ
    03 Ekim 2017, Salı
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    ROBBEN'DEN ANCELOTTI'YE ŞOK SÖZLER

    ROBBEN'DEN ANCELOTTI'YE ŞOK SÖZLER

    Alman basını, Carlo Ancelotti'nin Bayern Münih'ten ayrılığıyla alakalı olarak Arjen Robben'in İtalyan çalıştırıcıyı yönetime şikayet ettiğini öne sürdü.

    Bayern Münih'te teknik direktörlük görevine son verilen Carlo Ancelotti'nin ayrılığının ardından Alman basınında ilginç iddialar yer almaya başladı. Ancelotti'nin görevine son verilmesinde bazı oyuncuların etkili olduğunu söylentisi çokça konuşuluyor.

    Kicker'in iddiasına göre Arjen Robben, Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge ile görüşmesinde, oğlunun takımı Grünwald'ın, kendilerinden daha iyi antrenman yaptığını belirtti.

    Ancelotti'nin takımın başında olduğu süre boyunca antrenman seanslarından memnun olmayan futbolcular ek antrenman talep etti, ancak İtalyan teknik adamın bunu yasakladığı için futbolcular da çalışmalarına gizlice devam ettirdi.

    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:46
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