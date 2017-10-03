ITANDJE BAYERN MÜNİH YOLUNDA
Bayern Münih, Manuel Neuer'in sakatlığı nedeniyle bonservisi elinde olan Charles Itandje ile kısa süreli bir sözleşme imzalamaya düşünüyor.
Nisan ayında ayağı kırılan Manuel Neuer'in sakatlığı sonrası genç kaleci Sven Ulreich'in güven vermemesi nedeniyle Bayern Münih, daha önce emekliliğini açıklayan 36 yaşındaki Tom Starke'ı yeniden kadroya çağırmıştı.
Neuer'in sakatlığı beklenenden kısa sürse de, Alman eldiven tam iyileşti derken bu kez sol ayağından sakatlandı ve sezonun ilk yarısını kapattı.
Bu gelişmenin ardından kaleci arayışlarına giren Bavyera ekibi, Adanaspor'dan ayrıldıktan sonra serbest statüde bulunan Charles Itandje ile temas kurdu.
Bayern Münih'İn Itandje ile kısa süreli kiralık sözleşmesi imzalaması bekleniyor.
Süper Lig'de 2,5 sezon forma giyen 34 yaşındaki Fransız eldiven, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor ve Adanaspor kalelerini korumuştu.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:49
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AY YILDIZLILAR'DAN TARİHİ FARK
Toplam 3
Yorum
Aslan İnşallah dünya şampiyonu da olursunuz kardeşlerim.
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 15
Yorum
POYRAZ Biz bu masalı çok dinledik ne yazıkki sen H.Ali,RVP,İ.Köybaşı,Solgado,Şener ve daha niceleri Aziz in iş bilmemesi yüzünden bu formayı giyiyo
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BEŞİKTAŞ, HÜCUMDA ESKİSİ GİBİ DEĞİL
Toplam 12
Yorum
osman1903 negradoya pas gelmiyorki atsın. herkes kendi arkadaşına oynuyor. beşiktaşımda gruplaşmalar oluşmuş. aile ortamı arkadaşlık ortamı kaybolmuş
ITANDJE BAYERN MÜNİH YOLUNDA haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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