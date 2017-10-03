 ITANDJE BAYERN MÜNİH YOLUNDA – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    ITANDJE BAYERN MÜNİH YOLUNDA

    ITANDJE BAYERN MÜNİH YOLUNDA

    Bayern Münih, Manuel Neuer'in sakatlığı nedeniyle bonservisi elinde olan ile kısa süreli bir sözleşme imzalamaya düşünüyor.

    Son olarak Adanaspor forması giyen , Bayern Münih'in yolunu tutuyor.

    Nisan ayında ayağı kırılan Manuel Neuer'in sakatlığı sonrası genç kaleci Sven Ulreich'in güven vermemesi nedeniyle Bayern Münih, daha önce emekliliğini açıklayan 36 yaşındaki Tom Starke'ı yeniden kadroya çağırmıştı.

    Neuer'in sakatlığı beklenenden kısa sürse de, Alman eldiven tam iyileşti derken bu kez sol ayağından sakatlandı ve sezonun ilk yarısını kapattı.

    Bu gelişmenin ardından kaleci arayışlarına giren Bavyera ekibi, Adanaspor'dan ayrıldıktan sonra serbest statüde bulunan Charles Itandje ile temas kurdu.

    Bayern Münih'İn Itandje ile kısa süreli kiralık sözleşmesi imzalaması bekleniyor.

    Süper Lig'de 2,5 sezon forma giyen 34 yaşındaki Fransız eldiven, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor ve Adanaspor kalelerini korumuştu.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:49
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