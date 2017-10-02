TIMO WERNER KADRODAN ÇIKARILDI
RB Leipzig'in Beşiktaş'a konuk olduğu maçta sesten rahatsız olan ve oyundan alınan Timo Werner, Almanya Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.
Sesten olumsuz etikelnmesi sonrası Vodafone Park'ta oynanan maçın 32. dakikasında oyundan çıkan RB Leipzig'li golcü Timo Werner, önümüzdeki Perşembe günü Almanya'nın Kuzey İrlanda'yla oynayacağı 2018 Dünya Kupası eleme maçı kadrosundan çıkarıldı.
Almanya Futbol Federasyonu, 21 yaşındaki oyuncunun Kuzey İrlanda maçının yanı sıra, Pazar günü Azerbaycan'la oynanacak mücadeleyi de kaçıracağını açıkladı.
RB Leipzig'in Köln ile oynadığı mücadelede de kadroya alınmayan Alman forvetin durumu hakkında konuşan Leipzig Sportif Direktörü Ralf Rangnick ise "Werner'in rahatsızlığı sürerken şu an milli takıma gitmesi mantıklı değil" sözleriyle endişelerini dile getirirken şunları kaydetti:
"Onun için endişeleniyoruz. İstanbul'da talihsiz bir durum yaşadı ve cuma günü antrenmanda aynı şeyler oldu. Löw ile bu konu hakkında konuştum. Timo'nun iyi olmasını sağlamalıyız. Şu anda gözetim altında tutuluyor. Milli takıma giderse ne olacağını bilmiyoruz."
WERNER'E TEŞHİS KONDU
Bu arada Timo Werner'in, Vodafone Park'ta yaşadığı ve geçtiğimiz hafta Cuma günü antrenmanda nükseden rahatsızlığının sebebi ortaya çıktı.
Werner'in omurga kaslarında ve temporomandibular eklemindeki problemlerden dolayı bu sıkıntıyı yaşadığı açıklandı. Bu sorunun ise baş dönmesi, çene eklemlerinde ağrı, tansiyon problemleri yarattığı öğrenildi.
Timo Werner'in Beşiktaş taraftarıyla imtihanı. pic.twitter.com/qN2j0qcQj3— Fotomaç (@fotomac) 26 Eylül 2017
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:13
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''Kredimizi tükettik''
Toplam 28
Yorum
fbli advokattan sonra artık hocanın gönderilmesinin bi işe yaramayacağını düşünmeye başladım onca hoca değiti ama takım değişmedi yönetm değşmeli
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''Kredimizi tükettik''
Toplam 28
Yorum
fblii yönetimin istifası işe yararda hoca bi işe yaramaz öncelik zihniyet işte orda değişiklik oldumu başarı gelir
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''Kredimizi tükettik''
Toplam 28
Yorum
ÜSTAD 46 AYKUT BEY,DEPLASMANDA HIZLI ADAMLAR KULLANILIR.ALPER VE ATIF NİÇİN İLK 11 DE BAŞLAMAZ.,VALBUNE NİÇİN ORTA GÖBEKTE SERBEST OYNAMAZ.BANA SOR..
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