ROBBEN'DEN ANCELOTTI'YE ŞOK SÖZLER
Alman basını, Carlo Ancelotti'nin Bayern Münih'ten ayrılığıyla alakalı olarak Arjen Robben'in İtalyan çalıştırıcıyı yönetime şikayet ettiğini öne sürdü.
Bayern Münih'te teknik direktörlük görevine son verilen Carlo Ancelotti'nin ayrılığının ardından Alman basınında ilginç iddialar yer almaya başladı. Ancelotti'nin görevine son verilmesinde bazı oyuncuların etkili olduğunu söylentisi çokça konuşuluyor.
Kicker'in iddiasına göre Arjen Robben, Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge ile görüşmesinde, oğlunun takımı Grünwald'ın, kendilerinden daha iyi antrenman yaptığını belirtti.
Ancelotti'nin takımın başında olduğu süre boyunca antrenman seanslarından memnun olmayan futbolcular ek antrenman talep etti, ancak İtalyan teknik adamın bunu yasakladığı için futbolcular da çalışmalarına gizlice devam ettirdi.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:51
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Itandje Bayern Münih yolunda
Toplam 2
Yorum
Bayern pass Hayatta imkansız diye bir şey yoktur buna denir.
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FORVET HATTINDAKİ UYUM BOZULDU
Toplam 30
Yorum
hattrick Talisca'nın tamam çok keyif veren hareketleri var ama çok nazik çok narin ikili mücadeleleri çok zayıf ve korkak !
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"HEDEFİMİZ, DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLMAK"
Toplam 2
Yorum
Ankaralı Akrep Başkan,Pepe dışında transverler fiyasko.Negrodoyu alan kafa nasıl bir kafa.10 milyon euro bulup Abubakarı alamadın da gidip 32 Yaşındaki
ROBBEN'DEN ANCELOTTI'YE ŞOK SÖZLER haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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