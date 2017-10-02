RİBERY'DEN KÖTÜ HABER

Alman Kulübünden yapılan açıklamada, Ribery'nin Hertha Berlin ile dün oynanan lig maçında sakatlık geçirdiği belirtilerek, yapılan kontrollerde tecrübeli futbolcunun sol diz dış bağlarında yırtılma tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun uzun bir süre forma giyemeyeceği ifade edildi.

Ribery'nin dizinin birkaç hafta hareketsiz tutulacağı aktarılan açıklamada, bu sırada rehabilitasyon uygulamalarına da başlanacağı bildirildi.