 RİBERY'DEN KÖTÜ HABER – Fotomaç – 02 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'DEN KÖTÜ HABER

    RİBERY'DEN KÖTÜ HABER

    Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Fransız yıldız oyuncu Franck 'nin, sakatlığından dolayı uzun bir süre forma giyemeyeceği açıklandı.

    Alman Kulübünden yapılan açıklamada, 'nin Hertha Berlin ile dün oynanan lig maçında sakatlık geçirdiği belirtilerek, yapılan kontrollerde tecrübeli futbolcunun sol diz dış bağlarında yırtılma tespit edildiği kaydedildi.

    Açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun uzun bir süre forma giyemeyeceği ifade edildi.

    Ribery'nin dizinin birkaç hafta hareketsiz tutulacağı aktarılan açıklamada, bu sırada rehabilitasyon uygulamalarına da başlanacağı bildirildi.

    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    RİBERY'DEN KÖTÜ HABER haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.