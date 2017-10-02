RİBERY'DEN KÖTÜ HABER
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Fransız yıldız oyuncu Franck Ribery'nin, sakatlığından dolayı uzun bir süre forma giyemeyeceği açıklandı.
Alman Kulübünden yapılan açıklamada, Ribery'nin Hertha Berlin ile dün oynanan lig maçında sakatlık geçirdiği belirtilerek, yapılan kontrollerde tecrübeli futbolcunun sol diz dış bağlarında yırtılma tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun uzun bir süre forma giyemeyeceği ifade edildi.
Ribery'nin dizinin birkaç hafta hareketsiz tutulacağı aktarılan açıklamada, bu sırada rehabilitasyon uygulamalarına da başlanacağı bildirildi.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:33
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SOSA'DAN OLAY PAYLAŞIM
Toplam 15
Yorum
1903 Aman bi kizdik bi kizdik! Ne var bunda ya! TS nin topçusu baska birsey söylerse yanlis olur. Helal TS'ye fener ugrasti alamadi onlar aldi.
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''BEŞİKTAŞ’TA POTANSİYEL VAR''
Toplam 1
Yorum
karakartal bu adam lig başladığından beri inanılmaz bir performans gösteriyor. taraftar bu adama sahada destek vermeli şuan takımın en iyisi.
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TIMO WERNER KADRODAN ÇIKARILDI
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Aklini aldik daha da düzelmez.
RİBERY'DEN KÖTÜ HABER haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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