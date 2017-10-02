 Leipzig, Köln’de yara sardı: 2-1 – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    Leipzig, Köln’de yara sardı: 2-1

    Leipzig, Köln’de yara sardı: 2-1
    Hafta içinde Beşiktaş'a 2-0 yenilen Leipzig, Bundesliga'da 7. hafta mücadelesinde konuk olduğu Köln'ü 2-1 yenerek moral buldu. Bruma'nın ilk 11'de başladığı maçta goller; Klostermann ve Poulsen'den geldi.
    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:46
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