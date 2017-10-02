Itandje Bayern Münih yolunda
Bayern Münih, Manuel Neuer'in sakatlığı nedeniyle bonservisi elinde olan Charles Itandje ile kısa süreli bir sözleşme imzalamaya düşünüyor.
Nisan ayında ayağı kırılan Manuel Neuer'in sakatlığı sonrası genç kaleci Sven Ulreich'in güven vermemesi nedeniyle Bayern Münih, daha önce emekliliğini açıklayan 36 yaşındaki Tom Starke'ı yeniden kadroya çağırmıştı.
Neuer'in sakatlığı beklenenden kısa sürse de, Alman eldiven tam iyileşti derken bu kez sol ayağından sakatlandı ve sezonun ilk yarısını kapattı.
Bu gelişmenin ardından kaleci arayışlarına giren Bavyera ekibi, Adanaspor'dan ayrıldıktan sonra serbest statüde bulunan Charles Itandje ile temas kurdu.
Bayern Münih'İn Itandje ile kısa süreli kiralık sözleşmesi imzalaması bekleniyor.
Süper Lig'de 2,5 sezon forma giyen 34 yaşındaki Fransız eldiven, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor ve Adanaspor kalelerini korumuştu.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:53
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SOSA'DAN OLAY PAYLAŞIM
Toplam 15
Yorum
1903 Aman bi kizdik bi kizdik! Ne var bunda ya! TS nin topçusu baska birsey söylerse yanlis olur. Helal TS'ye fener ugrasti alamadi onlar aldi.
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''BEŞİKTAŞ’TA POTANSİYEL VAR''
Toplam 1
Yorum
karakartal bu adam lig başladığından beri inanılmaz bir performans gösteriyor. taraftar bu adama sahada destek vermeli şuan takımın en iyisi.
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TIMO WERNER KADRODAN ÇIKARILDI
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Aklini aldik daha da düzelmez.
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