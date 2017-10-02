BAYERN'E BİR ŞOK DAHA!
Son dönemde aldığı kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran Bayern Münih'te sorunlar bitmek bilmiyor. Son olarak Hertha Berlin ile oynanan ve 2-2 sona eren maçta sakatlanan Fransız yıldız Frank Ribery'nin uzun süre takımdan ayrı kalacağı haberi Münih taraftarını yıktı.
Sakatlığı hakkındaki net durumun yapılacak testler sonrası netleşmesi beklenen Frank Ribery'nin 2-3 ay futbol oynayamayacağı belirtildi. Fransız yıldızın sakatlığı hakkında açıklama yapan Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic "Ribery çok acı çekiyor. Umarım sakatlığının boyutu ciddi değildir" dedi.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:41
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FORVET HATTINDAKİ UYUM BOZULDU
Toplam 2
Yorum
BJKLİ benmi yanlış görüyorum izliyorum bilmiyorum ama negredoya top atmıyorlar sanki ne diyorsunuz benmi yanlışım benim gibi düşünen varmı
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 127
Yorum
cenkfb 3-4 atar demeye başlamıssınız şimdiden.En son bizi ne zaman yendiniz 2 sene önce mi 3 sene mi? bir futbol sever olarak güzel maç olur inş
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ÖNDER FIRAT ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Toplam 18
Yorum
BBB Tahkime git. Orada başkan ve 2 üye fanatik Fenerli, cezalarınız düşer. Daha önceleride böyle olmadı mı?
BAYERN'E BİR ŞOK DAHA! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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