 BAYERN'E BİR ŞOK DAHA! – Fotomaç – 02 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    BAYERN'E BİR ŞOK DAHA!

    BAYERN'E BİR ŞOK DAHA!

    Son dönemde aldığı kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran 'te sorunlar bitmek bilmiyor. Son olarak Hertha Berlin ile oynanan ve 2-2 sona eren maçta sakatlanan Fransız yıldız 'nin uzun süre takımdan ayrı kalacağı haberi Münih taraftarını yıktı.

    Almanya Bundesliga'ya kötü başlayan, Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran , krizden bir türlü kurtulamıyor. Son olarak Hertha Berlin karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen maçı berabere tamamlayan Bayern Münih'te, puan kaybı kadar 'yi kaybetmenin şoku yaşanıyor. Hertha Berlin karşılaşmasının 62. dakikasında sakatlanarak yerini Kingsley Coman'a bırakan Frank Ribery'nin uzun süre takımdan ayrı kalması bekleniyor.

    Sakatlığı hakkındaki net durumun yapılacak testler sonrası netleşmesi beklenen Frank Ribery'nin 2-3 ay futbol oynayamayacağı belirtildi. Fransız yıldızın sakatlığı hakkında açıklama yapan Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic "Ribery çok acı çekiyor. Umarım sakatlığının boyutu ciddi değildir" dedi.

    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    BAYERN'E BİR ŞOK DAHA! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.