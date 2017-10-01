 FREİBURG, HOFFENHEİM'I DEVİRDİ! – Fotomaç – 01 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    , 'I DEVİRDİ!

    FREİBURG, HOFFENHEİM'I DEVİRDİ!

    'da oynanan 7. hafta karşılaşmasında , sahasında ’ı 3-2 yendi.

    Schwarzwald Stadı'nda oynanan karşılaşmada , UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in rakiplerinden 'ı konuk etti.

    Maça hızlı başlayan Hoffenheim, 14. dakikada Robin Hack ile 1-0 öne geçti.

    Freiburg, bu gole 15. dakikada Florian Niederlechner ve 18. dakikada milli futbolu Çağlar Söyüncü'nün golleriyle cevap verdi ve ilk yarıyı 2-1'lik üstünlükle tamamladı.

    Çekişmeli geçen ikinci yarının son bölümünde ev sahibi ekip, 87. dakikada Pascal Stenzel'in golüyle durumu 3-1 yaptı.

    Hoffenheim, 90+1. dakikada Julian Schuster'in kendi kalesine attığı golle skoru 3-2'ye getirdi.

    Maçta başka gol olmadı ve Freiburg karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

    Ev sahibi ekipte milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi.

    İlk galibiyetini alan Freiburg, 7 puana yükseldi. Ligdeki ilk yenilgisini yaşayan Hoffenheim ise 14 puanda kaldı.

    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    FREİBURG, HOFFENHEİM'I DEVİRDİ! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.