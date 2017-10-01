FREİBURG, HOFFENHEİM'I DEVİRDİ!

Schwarzwald Stadı'nda oynanan karşılaşmada Freiburg, UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in rakiplerinden Hoffenheim'ı konuk etti.

Maça hızlı başlayan Hoffenheim, 14. dakikada Robin Hack ile 1-0 öne geçti.

Freiburg, bu gole 15. dakikada Florian Niederlechner ve 18. dakikada milli futbolu Çağlar Söyüncü'nün golleriyle cevap verdi ve ilk yarıyı 2-1'lik üstünlükle tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarının son bölümünde ev sahibi ekip, 87. dakikada Pascal Stenzel'in golüyle durumu 3-1 yaptı.

Hoffenheim, 90+1. dakikada Julian Schuster'in kendi kalesine attığı golle skoru 3-2'ye getirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Freiburg karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi.

İlk galibiyetini alan Freiburg, 7 puana yükseldi. Ligdeki ilk yenilgisini yaşayan Hoffenheim ise 14 puanda kaldı.