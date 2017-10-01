FREİBURG, HOFFENHEİM'I DEVİRDİ!
Bundesliga'da oynanan 7. hafta karşılaşmasında Freiburg, sahasında Hoffenheim’ı 3-2 yendi.
Schwarzwald Stadı'nda oynanan karşılaşmada Freiburg, UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in rakiplerinden Hoffenheim'ı konuk etti.
Maça hızlı başlayan Hoffenheim, 14. dakikada Robin Hack ile 1-0 öne geçti.
Freiburg, bu gole 15. dakikada Florian Niederlechner ve 18. dakikada milli futbolu Çağlar Söyüncü'nün golleriyle cevap verdi ve ilk yarıyı 2-1'lik üstünlükle tamamladı.
Çekişmeli geçen ikinci yarının son bölümünde ev sahibi ekip, 87. dakikada Pascal Stenzel'in golüyle durumu 3-1 yaptı.
Hoffenheim, 90+1. dakikada Julian Schuster'in kendi kalesine attığı golle skoru 3-2'ye getirdi.
Maçta başka gol olmadı ve Freiburg karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Ev sahibi ekipte milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi.
İlk galibiyetini alan Freiburg, 7 puana yükseldi. Ligdeki ilk yenilgisini yaşayan Hoffenheim ise 14 puanda kaldı.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:22
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BİR SEZONA BEDEL
Toplam 4
Yorum
Bjk'li Kendi sahanizda Alanya'ya uç sifirdan maçi verdiniz, simdi Sezonun maçina geldiniz. Vodafon park'a hosgeldiniz !
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PENALTI TARTIŞMASI!
Toplam 36
Yorum
UltraMus Maçta bir penaltı var kardeşim. Oda kornerde gomisin çekilmesi. Kendini yere bırakmadığı için belki izlerken fark bile etmedin Sn. kalemşör.
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OĞUZHAN'DAN AYRILIK SİNYALİ
Toplam 8
Yorum
bjk advers Kendiside çok iyi biliyor bu hali ile onu hiçbir kulüp almaz ! DÖKÜNTÜ ! SÖYLERMİSİNİZ OĞUZHAN SAYESİNDE ALDIĞIMIZ MAÇ HATIRLAYANINIZ VAR MI
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