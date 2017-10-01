 Bayern kötü gidişi sürdürdü! – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    Bayern kötü gidişi sürdürdü!

    Bayern kötü gidişi sürdürdü!

    'da Carlo Ancelotti'nin görevden alınmasının ardından Willy Sagnol yönetiminde deplasmanına çıkan , 2-0 önde olduğu maçta skoru koruyamadı ve 2-2'lik beraberlikle haftayı kapattı. Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 3-0 yenilen Bayern Münih'in bu maçı da kazanamaması taraftarlara şok yarattı.

    Carlo Ancelotti'nin görevnden alınmasının ardından Willy Sagnol yönetiminde maça çıkan , 10. dakikada Mats Hummels, 49. dakikada Robert Lewandowski'nin golleriyle durumu 2-0 yaptı.

    Ev sahibi , 51. dakikada Ondrej Duda, 56. dakikada Salomon Kalou'nun golleriyle maçta skoru 2-2 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.

    Bu beraberliğin ardından Hertha Berlin 9, Bayern Münih ise 14 puana ulaştı. İkinci sırada haftayı kapatan Bayern Münih, 19 puanlı lider Borussia Dortmund'un 5 puan gerisinde kaldı.

    Almanya Ligi'nde milli aranın ardından Hertha Berlin, Schalke'yi ağırlayacak. Bayern Münih'in de konuğu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Freiburg olacak.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:10
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