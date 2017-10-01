Bayern kötü gidişi sürdürdü!
Bundesliga'da Carlo Ancelotti'nin görevden alınmasının ardından Willy Sagnol yönetiminde Hertha Berlin deplasmanına çıkan Bayern Münih, 2-0 önde olduğu maçta skoru koruyamadı ve 2-2'lik beraberlikle haftayı kapattı. Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 3-0 yenilen Bayern Münih'in bu maçı da kazanamaması taraftarlara şok yarattı.
Ev sahibi Hertha Berlin, 51. dakikada Ondrej Duda, 56. dakikada Salomon Kalou'nun golleriyle maçta skoru 2-2 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.
Bu beraberliğin ardından Hertha Berlin 9, Bayern Münih ise 14 puana ulaştı. İkinci sırada haftayı kapatan Bayern Münih, 19 puanlı lider Borussia Dortmund'un 5 puan gerisinde kaldı.
Almanya Ligi'nde milli aranın ardından Hertha Berlin, Schalke'yi ağırlayacak. Bayern Münih'in de konuğu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Freiburg olacak.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:10
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 86
Yorum
coşkun Yendinde ne oldu şampiyon mu oldun? Bununla avunun işte...
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 86
Yorum
haydar fb tüzüğünde değişmeyen tek madde “galatasaray ı yen, şampiyonluk neyimize.! :)))” keşke bjk ve gs yi yenerek şampiyon olunsa... :)))))
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PENALTI TARTIŞMASI!
Toplam 39
Yorum
BBB Bence Galatasaray!ın15 penaltısı, 5 iptal edilen gölü vardı.hakemide yendiler,. Aksini iddia edenin futbol bilgisinden şüphe ederim.!!!
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